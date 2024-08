'Bomba' en Televisa: Madre de Gala Montes se integraría a 'La Casa de los Famosos México'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que muy pronto en Televisa va a caer una 'bomba' mediática que podría generar el mayor nivel de rating en la historia de La Casa de los Famosos México, pues recientemente se ha comenzado a decir que la señora, Crista Montes, muy pronto se verá cara a cara con su hija, la actriz Gala Montes, al interior del reality show de Televisa, pues en los siguientes días se integraría de sorpresa.

Además de la polémica de Christian Nodal con Ángela Aguilar, otro tema igual de tóxico e impactante sacudió al mundo del espectáculo, pues se trata de una pelea entre madre e hija, en donde la progenitora afirma que la dejaron en la calle y sin nada, mientras que la descendiente afirma que solo la explotan y se quieren quedar con su dinero. En efecto, se trata de la situación entre Montes y Crista, las cuales se encuentran en terribles términos y se han acusado mutuamente de agresiones físicas.

Es por ello que hace poco, el reconocido presentador y excolumnista, Álex Kaffie, aseguró que la empresa San Ángel va a ser sintonizada por millones muy pronto, pues en su canal de YouTube afirmó que Rosa María Noguerón, productora del reality show antes mencionado, está en conversaciones con Crista para que aparezca de sorpresa dentro de La Casa de los Famosos México, propiciando el primer enfrentamiento público entre madre e hija, que bien podría terminar en una intensa pelea o en una reconciliación.

Dado a todo lo que se ha dicho entre la actriz de La Mexicana y El Güero y su madre, las cosas no podrían resultar bien, y es precisamente lo que el expresentador de Sale el Sol afirma que será una auténtica 'bomba' mediática y por mero morbo, millones se sentarán a sintonizar lo que sucederá. Cabe mencionar que esto no es un caso aislado, pues la producción el año pasado también metió a familiares y seres amados de los participantes.

Por otro lado, el denominado 'Villano de los Espectáculos' declaró que a quién de plano no van a poder enfrentarlo con sus familiares es a Arath dela Torre, mencionando que este ha pedido que ni por error llamen a su hermano Ulises de la Torre, pues no hay manera que puedan reconciliarse o estar en la misma habitación, ya se con o sin cámaras, por lo que Kaffie expresó: "Ahí sí no lo vamos a ver, ni siquiera con dinero. Es una repulsión que se tienen ambos".

Fuente: Tribuna del Yaqui