¿Es una enfermedad? Te decimos por qué 'El Potro' tiene el ojo derecho morado

Ciudad de México.- Luis Caballero, a quien todos conocemos como 'El Potro', se ha vuelto tendencia ahora que compite en La Casa de los Famosos México. Ya que el público puede seguir sus pasos las 24 horas de los siete días de la semana, ha sido inevitable percatarse de que tiene un pequeño detalle alrededor de su ojo derecho, sobre el cual han surgido todo tipo de dudas. ¿Qué es? ¿Es grave? Aquí te damos la respuesta.

Si aún no lo conoces del todo o es la primera vez que lo vez en televisión, no te preocupes, aquí te contamos un poco más del personaje para que termines de familiarizarte con él. Es un influencer de origen mexicano y tiene 32 años. Su fama se trazó a partir de su participación en distintos reality shows, comenzando por La Academia, en donde se inscribió como alumno para triunfar en la industria musical, pero fue eliminado durante los primeros capítulos de la temporada. Si bien su carrera como artista quedó un tanto enterrada, después le dio un empujón al estrenar canciones como Perdóname por Creer y Lunes, pero no fue hasta su paso por Acapulco Shore que ganó relevancia entre el público. Ahora regresa a hacer lo que mejor sabe: generar polémica.

Una de las cosas que llama la atención de 'El Potro' es la zona morada de su ojo

Si bien es su atractivo físico el que llama la atención, también roba varias miradas la manchita morada que tiene en su rostro. Pese a que el influencer con más de tres millones de seguidores en Instagram ha aclarado en repetidas ocasiones qué es lo que le sucedió, las preguntas continúan llegando conforme su público se expande. El tema sería incómodo para 'El Potro', quien hace unos años explicó en redes sociales que su "ojo es así" debido a un lunar.

Ahora ya puedes estar tranquilo al saber que no se trata de algún golpe o enfermedad, se trata simplemente de una marca de nacimiento pigmentada. Y es que los lunares pueden ser de muchas tonalidades, desde aquellos marrones, café claro, negros, rojos, hasta un poco más 'excéntricos' como azules, rosas y morados, como lo es en el caso de la estrella. Además, pueden incluir texturas, así que no hay de nada de qué preocuparse si al tacto se sienten suaves o bien, arrugados.

Hace años se mostró irritado por las constantes preguntas acerca de su ojo

