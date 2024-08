Guaynaa y Lele Pons desmentirían infidelidad; 'Amante' del cantante expondría la verdad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace un par de horas comenzaron a surgir rumores de que Guaynaa a solo un año de haber llegado al altar, le habría sido infiel a Lele Pons, con una modelo de Onlyfans y actriz de nombre Carolina Bavel, incluso lanzaron supuestas pruebas que lo comprobarían. Y ahora, tras tantos dimes y diretes, la pareja de cantantes habrían desmentido la deslealtad del joven, pero su supuesta amante expondría la verdad que pondría en duda su versión.

Jordi Martin, reconocido paparazzi que expuso las infidelidades de Gerard Piqué hacía Shakira, ahora afirmó que Guaynaa durante su gira mundial, le está poniendo los cuernos a su esposa y hasta compartió con varios medios las presuntas pruebas que no dejarían lugar a dudas de lo dicho por este. Tras la 'bomba' mediática, el intérprete de Rebota a través de sus redes sociales afirmó que tenía algo importante que decir, desatando teorías sobre su divorcio o una explicación.

Pero ahora, en su lugar, Guaynaa a través de su cuenta de Instagram anunció su nueva canción en colaboración con Dani Flow, la cual lleva por nombre Poliamoroso, con un video en el que aparece con un bigote falso, el rostro lleno de besos y vestido como un policía, mientras que dice: "Mándame el c.u.r.p y marca al 1-800-poliamoroso", a lo que Pons respondió: "Ahhhh mi canción favorita se viene @daniflowmx", con emojis de enamorada, dejando a entender que estaban más unidos que nunca y todo sería mentira y puro marketing para darle mayor visualización a su canción.

Ante este hecho, cientos salieron a cuestionarse que es lo que estaba pasando, si esto fue una negativa por parte de ambos, si era verdad que solo es publicidad, exigiendo una respuesta más clara, pues la mayoría sigue sin entender que es lo que pasa entre los intérpretes de Se Te Nota. Desde que se dijo la supuesta infidelidad, los fans de la pareja se han pronunciado devastados de que Guaynaa sea como Christian Nodal, y otros lo defienden a capa y espada.

Por otro lado, la supuesta tercera en discordia entre los cantantes, Carolina, en el post de Guayna, debajo del comentario de Lele, dejó el mensaje: "De nada por el marketing", causando la molestia de muchos que dejaron mensajes como "no es marketing mija él no haya como taparla. Jordi salió y puso las, pruebas", a lo que la modelo respondió: "Obvio no es Marketing va con #humor e #ironia mi comentario". Esto haría alusión a que Bavel confirmaría el romance extramarital del cantante.

Amante de Guaynaa confirmaría infidelidad. Instagram @guaynaa

