Le robó al 'sugar': Karime Pindter exhibe traición de Manelyk en 'La Casa de los Famosos'

Ciudad de México.- Después de tantos años de dimes y diretes, finalmente Karime Pindter ha decidido romper el silencio a una de sus más grandes polémicas: su pelea con Manelyk González. Fue durante una entrevista dentro de La Casa de los Famosos México que la estrella de realitys confesó que aún cuando consideraba a la actriz su amiga, esta le robó a su 'sugar', recalcando que fue esta traición que acabó con su amistad.

Karime y Maneyk hace casi 10 años se conocieron al formar parte de la primera temporada de Acapulco Shore, en donde se hicieron grandes amigas que se iban de fiesta juntas y la cámara las amaba, pues siempre hacían una gran fiesta y divertían a la audiencia con sus ocurrencias, acciones y actitudes, sin embargo, de la nada, ambas mujeres terminaron enemistadas y se pelearon fuertemente. Mane en su versión siempre ha afirmado que Karime le robó a Jawy Méndez.

Y ahora, tras varios años de no ser amigas, Pindter ha decidido contar su versión de los hechos, teniendo a Luis 'Potro' Caballero, que fue su ex y que es uno de los mejores amigos de Manelyk, como testigo de que no miente. La influencer y conductora, primeramente declaró que ahora siente que es una tontería, pero que en su momento fue algo muy doloroso porque consideraba a la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy su máximo, que la amaba como a una hermana.

Tras esto, Karime mencionó que ella en ese entonces tenía un 'sugar' que le patrocinaba las pedas, que tenía tanto dinero que no dudaba en dejarle una tarjeta en la que ella podía hacer y deshacer con sus amigos, que incluso varios viajes que tuvo con Manelyk y sus colegas de Acapulco Shore, incluso con el exintegrante de Guerreros 2020, fueron pagados por ese hombre, el cual le presentó a González, sin saber que ella se lo iba a robar.

La joven impactó a todos al señalar que ella la descubrió cuando fueron a un antro, pues Mane la invitó a la zona VIP, que estaba reservada con el nombre de su 'sugar' y que la confrontó en cuanto estuvieron en la lujosa suite, dando así inició a su enemistad, destacando que ella no se esperaba eso por parte de la exparticipante de Los 50, pues eran como hermanas y sabía que sí le tenía cariño al hombre, versión que 'Potro' confirmó, el cual agregó que ella esa misma noche le contó todo lo ocurrido.

Cabe mencionar que eso no fue el único problema que se destapó, pues el exparticipante de Inseparables la confrontó por presuntamente hablar mal de su mujer, Fernanda de la Mora, y de su hijo, a lo que ella rápidamente lo puso en su lugar y afirmó que: "Jamás la ofendí, te agarraste de ahí para hacer show", recalcando que no tiene nada en contra de ella y los hijos son intocables, que ella solo se burló de él, afirmando que le pedía una disculpa, pero no era para tanto pues "TU TAMPOCO eres una perita en dulce" y también habló mal de él.

Fuente: Tribuna del Yaqui