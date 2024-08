Luto en Televisa: Al borde del llanto, Daniela Romo pierde a su mayor amor y revela retiro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A meses de que en Televisa se anunciara una devastadora pérdida y se confesara triste luto, por la tan lamentable muerte de la productora de melodramas, Tina Galindo, la querida actriz y también cantante, Daniela Romo, acaba de hablar de su dolor al borde del llanto, pues ella misma ha destacado que perdió a uno de sus mayores amores en la vida, al haber sido amigas por más de cuatro décadas. Ante esto reveló que pensó en su retiro al no poder con su sufrimiento.

Con el corazón roto y ahogada en llanto, la actriz de novelas como Vencer el Desamor, confirmó la partida de su muy amada amiga, Tina, quien por más de 40 años fue incondicional y básicamente fueron inseparables en esas cuatro décadas, por lo que su dolor al perderla fue tan profundo como perder una parte de ella misma. Y ahora, tras seis meses del devastador acontecimiento, Romo ha dado una conmovedora entrevista en la que afirma que pasó "los mejores momentos" de su vida junto a la difunto productora.

La intérprete de De Mí Enamórate, confesó a la prensa que a medio año de la partida de Galindo, para ella sigue siendo un tema muy difícil de tocas y le ha pegado tan fuerte que consideró en retirarse de las novelas y no aparecer más en la vida pública, pero que al final desistió considerando que trabajar era lo mejor en su caso: "La verdad sí, pensé en dejar todo, pero la vida sigue, yo tengo que honrar a las personas que me vieron y me ayudaron a estar en donde estoy a ser lo que soy".

La actriz actualmente se encuentra oficialmente grabando el melodrama Amor Amargo, que es producida en Televisa bajo el mando de Pedro Ortiz de Pinedo, al cual agradeció la oportunidad, recalcando que para ella, su refugio ha sido el trabajo y cree que está siendo su mejor terapia para ocupar sus mente en otras cosas e ir sanando, cobijada de otra de las cosas que más ama hacer: "Más que todo restablecer mi rutina distinta a la que estaba teniendo, sirve mucho el hecho de poder crear y compartir y poder imaginar y tener la mente en otras partes, eso ayuda muchísimo".

De igual forma, la creadora de Mentiras, al ser una sobreviviente del cáncer quiso enviarle a Mariana Seoane sus mejores deseos para la recuperación de su madre, recalcando que la quiere mucho y entiende ambos puntos, el de la cantante al ver como su madre sufre, y a su madre de sentirse culpable de ocasionarle tal padecimiento a su hija, confesando que sin duda es una enfermedad que hace padecer a toda la familia, no solo al que la tiene.

La parte más difícil no es quien tiene cáncer, sino hay que pensar a quien está al lado, porque es muy difícil te llenas de miedos y de cosas y quien está enfermo se llena de culpa porque está provocando dolor a la gente que más amas, es su hija, le mando amor, mucha luz y que tenga la paciencia de ir recorriendo el camino", expresó.

