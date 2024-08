Luto en Televisa: Exintegrante de 'Hoy' da triste noticia; vio asesinato de querido amigo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desgraciadamente las cosas en el mundo ha estado critica, especialmente en Venezuela, lo que ha generado que en Televisa una vez más se visten de luto en empatía con la famosa exintegrante del programa Hoy y actriz, Marie Claire Harp, debido a que esta acaba de dar una triste noticia sobre su familia que radica en el país antes mencionado y confiesa que vio el asesinato de querido amigo.

El pasado domingo 28 de julio se realizaron elecciones democráticas en Venezuela, en las cuales se esperaba destronar a Nicolás Maduro, exigiendo un país libre, deseosos de justicia y de por fin tener una esperanza de un futuro mejor, sin embargo, después de que se afirmara que volvió a ganar, el pueblo se alzó en protesta, asegurando que fue un robo total, por lo cual comenzaron manifestaciones en las calles, las que lamentablemente han dejado alrededor de más de 16 muertes, 117 detenciones y 11 desapariciones forzadas, en las primeras 48 horas, por lo que estas cifras al día de hoy podrían estar al doble.

Y ahora, ante las cámaras de diversos medios de comunicación, como Venga la Alegría, Marie Claire, que es originaria del país que hoy en día se encuentra en caos, confesó que no solo le duele su patria, sino que le preocupa mucho porque tiene familiares ahí, destacando que a ella le tocó pasar por todo eso y fueron momentos terribles: "Revivir todo esto ha sido para mí muy angustiante, mi familia está allá, mis sobrinos están allá, mi hermano está allá, todos los días me pasan reparto, mi hermano se fue a votar".

La exparticipante de La Casa de los Famosos México recordó que hace muchos años, cuando Maduro subió al poder fue una de las manifestantes que mostró su inconformidad y pidió que se le expusiera al pueblo que no hubo fraude, sufriendo en carne propia lo que ahora pasa, pues le tocó que verse en medio de humo lacrimógeno y ver la muerte de amigos cercanos: "Yo estuve en sus zapatos muchos años, yo tragué muchas bombas lacrimógenas también, vi caer a muchos amigos también; recuerdo perfectamente cuando asesinaron a un camarógrafo que era muy muy amigo mío".

Ante este hecho, la exintegrante de Las Estrellas Bailan en Hoy recalcó que ella entiende que haya mucha gente que no quiera salir a alzar la voz, debido a que a ella le da miedo que el día que pise Venezuela la arresten por exponer todo esto, destacando que aunque no vive allá, desde México hace valer su derecho para darle un mejor futuro a su patria y se ha mostrado en contra de Nicolás y sus movimientos, destacando que por ello ella no juzga a quienes no quieren alzar la voz y temen que les pase algo.

Yo, en redes sociales, he tratado de mostrar también lo que está sucediendo en mi pueblo, en mi país, pero sí, tengo que ser cien por ciento honesta, hay mucha gente que están buscando ahorita para apresarlos, personas que han sido voz y que tiene poder en redes sociales, o en medios de comunicación", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui