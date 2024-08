¿No la soportan? Majo Aguilar aclara el por qué no fue a boda de Ángela Aguilar y Nodal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio de los dimes y diretes de una enemistad con su prima, Majo Aguilar acaba de dar una entrevista en el que dejó en claro michas cosas respecto al por qué no fue a la boda de su polémica prima, la cantante del regional mexicano, Ángela Aguilar, al lado del joven sonorense, Christian Nodal, el pasado miércoles 24 de julio, ¿acaso es verdad que no la soportan y no la invitaron?

La intérprete de No Voy A Llorar se colocó bajo la mira pública, luego del sorpresivo casamiento por el civil de su prima Ángela con Nodal, debido a que no formó parte de la exclusiva lista de invitados. Durante su encuentro con varios medios de comunicación, entre ellos el programa Despierta América, la cantante mexicana finalmente reveló los motivos por los que no estuvo presente en la que hasta el momento es considerada la boda del año.

Como es usual, la sobrina de Pepe Aguilar fue muy amable y evitó dar muchos detalles al respecto, pero sí quiso aclarar que fue por cuestión de trabajo que no podía cancelar, debido a que era en Estados Unidos y era el cantar el Himno Nacional en el juego de estrellas entre la Liga MX y la MLS: "Yo estaba cantando el himno nacional, que fue precioso porque fue en Ohio. No hubo comunicación, no sabía ni que se iban a casar, la verdad".

Ante las preguntas de los reporteros sobre si ya había felicitado a la intérprete de En Realidad por su unión matrimonial con el artista sonorense, que ha sido sumamente criticado y ya se considera como la peor decisión de Ángela; Majo únicamente respondió: "prefiero no hablar de eso". Aunque aprovechó el momento para enviarles sus mejores deseos a la joven pareja: "Que les vaya lindo, que lo hagan bien".

Posteriormente, la integrante de la familia Aguilar fue cuestionada con respecto a si estaba interesada en hacer algún dueto con el intérprete de Ya No Somos Ni Seremos o incluso con su propia prima; sin embargo, la artista respondió con un rotundo "no" y recalcó: "No creo que suceda, próximamente no". Por último, la intérprete de Mi Destino Fue Quererte expresó que, contrario a su famosa prima, por el momento no piensa en casarse, destacando que ha construido una relación sólida con su pareja y no tiene prisa por hacerlo.

