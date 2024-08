Otro divorcio en Televisa: Ariadne Díaz se separó de Marcus Ornellas tras reencontrarse con su ex

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El público de Televisa se encuentra en shock debido a que este jueves 1 de agosto surgieron fuertes rumores de un nuevo divorcio entre dos de sus estrellas más cotizadas. De acuerdo con versiones de la prensa, Marcus Ornellas y Ariadne Díaz podrían estar en proceso de separación, luego de que ella comenzara a grabar una novela con su exnovio, el actor tapatío José Ron.

Como se sabe, el también modelo y la protagonista de telenovelas como La Mujer del Vendaval han estado juntos desde el año 2015, y meses más tarde de consolidar su romance, trajeron al mundo a su primer y único hijo Diego Ornellas, quien ahora ya tiene 8 años. Aunque se consolidaron como uno de los matrimonios más sólidos, se especula que ahora la mexicana y Marcus podrían haber puesto fin a su amor.

Fue el periodista Alejandro Zúñiga quien lanzó el rumor de que Ariadne y el actor nacido en Brasil podrían haberse dado un tiempo, recordando que la pareja tiene meses que no comparte nada juntos en redes: "Llegaron a decirme 'Ariadne Díaz y Marcus Ornellas ya no se siguen en redes sociales', como los dos están en novela no lo habíamos visto", expresó el youtuber especializado en espectáculos.

'El Produ', colaborador de Alejandro Zúñiga, recordó que hace unos meses Ariadne se reencontró con José Ron, con quien tuvo un romance justo antes de casarse con el galán brasileño: "Es cierto, hace mucho que no los vemos juntos, ni en eventos, ni en las redes, ni en la televisión, ni en ningún lado y curiosamente ella está en una novela con su ex, José Ron".

Alejandro explicó que la única prueba que hay de la supuesta separación es que ni Marcus sigue a Ariadne ni ella a él: "Lo primero que hice, fue irme a confirmar que no se seguían, Marcus Ornellas a la única Ariadne que sigue es una Ariadne Hernández", dijo el periodista y mostró las capturas de Instagram.

Se dejaron de seguir en Instagram y llevan tiempo sin publicar nada, no hay un te extraño", añadió.

Asimismo, señalaron que los actores tienen semanas sin hacer una publicación en conjunto: "En el caso de Marcus, la última publicación con Ariadne es un comercial del 3 de mayo... y la última de Ariadne con Marcus fue el día del padre (en junio)". Incluso, resaltaron que Díaz y Marcus sí están distanciados, al menos de forma física, debido a que él está grabando en Veracruz su nueva novela El Precio de Amarte.

En tanto que Ariadne está grabando en la Ciudad de México la novela Papás por conveniencia, donde comparte protagónico con José Ron: "Está muy raro, así que no me sorprendería que en un par de semanas o meses puedan estar separados", explicó. Cabe resaltar que tanto el brasileño como Ariadne aseguraron que ninguno de los dos tenía problemas porque ella se reencontrara con José Ron en el nuevo melodrama de Rosy Ocampo.

Ariadne Díaz y José Ron están grabando novela

