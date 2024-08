Papá de Gomita la desenmascara; insinúa que estaría mintiendo en 'La Casa de los Famosos'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una mentira de Gomita ha salido a la luz y es que durante el programa La Casa de los Famosos México 2024 le contó a uno de sus compañeros que ya había hecho las paces con su papá y que lo había perdonado por todos los conflictos del pasado. Sin embargo, esto no sería más que una careta, ya que la prensa de De Primera Mano se dio a la tarea de buscar a Alfredo Ordaz para corroborar la información.

Al parecer todo se trataría de una estrategia, aunque no queda claro en qué beneficiaría a la expayasita decir que limó asperezas con su progenitor, quien aseguró que los problemas entre ellos continúan su curso y que hasta el momento no se dirigen la palabra. Mencionó que esta coartada sólo forma parte del juego de Gomita, del cual espera que salga victoriosa y con los cuatro millones de pesos en mano.

Alfredo desearía que su hija se lleve el premio para ver si de esa forma se vuelve feliz y deja las rencillas legales de lado. Asimismo, aprovechó que los medios de comunicación le dieron el espacio para contar su versión y desmintió todas las acusaciones que Gomita se ha encargado de atribuirle desde 2021, cuando lo señaló de violencia intrafamiliar y de explotarla laboralmente.

Las denuncias siguen, como ellos dicen: son sus estrategias. Qué te puedo decir (sobre si está mintiendo), está jugando, para ella es un juego y qué bueno que está jugando. Ojalá que gane para que ver si con los cuatro o cinco millones que gane va a ser más feliz y se compre otra casa".

Pese a que tiene asuntos pendientes por resolver ante tribunales, se dijo tranquilo porque "el que nada debe, nada teme". Explicó que lo único que hizo durante la crianza fue enseñarles a sus hijos a trabajar para hacerse de sus cosas con esfuerzo. Sin embargo, cuando triunfaron en televisión ellos le dieron la espalda y decidieron sacarlo de la casa en la que vivía toda la familia. Dicha vivienda aún se encuentra en disputa, pues si bien el juez dictó fallo a favor de Alfredo, Gomita no quedó convencida con el resultado e interpuso el recurso de apelación.

No entiendo cuál es la justicia durante toda su carrera, lo único que hice fue enseñarlos a trabajar hasta el día que ellos me sacaron de la casa. Ella es dueña de una casa, trae caros del año, siempre hizo lo que quiso. Jamás los exploté".

Finalmente, recordó las declaraciones de su hija en la que supuestamente Alfredo se había molestado con ella porque no obtuvo ganancias de un proyecto que ella aceptó y que consistía en posar para una revista para caballeros. En este sentido, el padre mencionó que sí estaba inconforme, pero no por la razón que expuso la concursante de LCDLF, sino porque él estaba convencido de que su hija tenía talento de sobra y que no necesitaba fotografiarse en "paños menores".

Dice ella que la revista que hizo para hombres que yo me enojé porque no me quedé con el dinero, yo nunca estuve de acuerdo con que hiciera imágenes en paños menores, porque yo siempre le dije: 'Eres una persona con talento'".

Alfredo Ordaz también acusó a su hija de haberlo violentado

