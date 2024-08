Quedó sorda: Tras 30 años en Televisa, conductora aparece en 'VLA' y da noticia sobre su salud

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora, quien ha trabajado en Televisa desde hace más de 30 años, dejó sin palabras a los televidentes y a sus miles de fans debido a que hizo una fuerte confesión ante las cámaras del programa de la competencia Venga la Alegría. La estrella mexicana confesó que quedó sorda de un oído debido a una grave enfermedad que no se trató a tiempo y de forma adecuada.

Se trata de la talentosa Dalilah Polanco, quien es conocida por su trayectoria artística en el Canal de Las Estrellas, donde ha sido parte de la serie La Familia P.Luche, conduce el exitoso programa Cuéntamelo YA! y ha actuado en exitosas telenovelas como Valentina, El privilegio de amar, Al diablo con los guapos, Cómplices al rescate, Por ella soy Eva, Por Amar sin Ley, Los Ricos También Lloran y Eternamente Amándonos.

La actriz y conductora Dalilah Polanco

El pasado martes 30 de julio, la exnovia de Eugenio Derbez ofreció una rueda de prensa para promocionar su nueva obra de teatro Dos locas de remate, donde compartirá con Biby Gaytán, y aquí aprovechó para hablar de su déficit de audición. Dalilah platicó que perdió la audición luego de contagiarse de paperas y no atenderse de forma adecuada: "Lo mío no es un defecto, simplemente no escucho del lado derecho".

En algún momento de mi vida tuve paperas, una fiebre mal cuidada y no por descuido de mi madre y padre", añadió.

Polanco precisó que no fue un descuido de sus padres, recordando que cuando un niño se enferma muchas veces no es posible identificar la enfermedad de forma rápida: "En algún momento de mi vida me pasó de una fiebre que no se dieron cuenta; se me pegó el tímpano hacia adentro, dejó de vibrar y entonces mi audición es pobre del lado derecho", dijo y explicó que escucha ruidos sin mucha claridad.

Finalmente, la mujer sinaloense de 46 años resaltó que a pesar de su discapacidad, ella siempre ha tratado de no revictimizarse y hace todo lo posible por llevar una vida normal: "No escucho con claridad y muchos compañeros se han dado cuenta, pero es algo que abrazas. Yo lo abrazo porque es parte de mí. Dalilah es así, Dalilah no escucha del lado derecho. La gente se tiene que adaptar un poquito y yo me adapto a ellos".

Fuente: Tribuna