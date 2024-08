¿Salen del clóset? Conductoras protagonizan beso en Televisa y dejan sin palabras a actor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más dos conductoras de Televisa paralizaron a miles de televidentes y usuarios de las redes sociales, luego de que protagonizaran un beso en la boca en televisión nacional, frente a las cámaras de un exitoso programa de la empresa. Todo ocurrió en la reciente emisión del programa Netas Divinas, que es conducido por Galilea Montijo, Paola Rojas, Natalia Téllez, Daniela Magún y Consuelo Duval.

En el capítulo de esta semana, 'Ángela', que es la voz oficial del programa de Unicable, cambió la dinámica de preguntas y respuestas y en esta ocasión organizó un juego de verdad o reto. En una de las ocasiones, a Natalia le preguntó qué quería hacer y esta eligió un reto, el cual era hacer un baile a alguien que estuviera en el foro de Netas Divinas, pero ella se negó de forma contundente a bailar.

Escoge a una persona de este foro y hazle un baile mientras dura la canción", expresó 'Angela'.

Por el contrario, la exconductora del programa Hoy mencionó que prefería besar a alguien en la boca y la elegida fue la protagonista de La Familia P.Luche: "No, no... prefiero besar en la boca a alguien, es que bailar es de hueva y nadie me quiere ver bailar", mencionó Téllez. Por su parte, Consuelo mencionó a modo de broma que luego de esto, haría lo mismo que "Gala" (Montes), quien la semana pasada sacó del clóset a Bárbara Islas, asegurando que eran más que amigas.

Natalia y Consuelo se dieron un beso

Duval también le digo a Téllez que la besara a ella y esta accedió: "Voy a besar a Consuelo en la boca", dijo y luego se paró rápidamente de su lugar para besar en la boca a su compañera y amiga de forma breve, ante la mirada atónita de Galilea y Daniela, así como del invitado Adrián Uribe. "Ay, fue un beso de amikas", mencionó 'La Montijo' luego de ver el acto.

Y yo así 'bien impactado'", añadió el actor y comediante.

En ese momento, Consuelo y Natalia se dieron cuenta que se habían besado justo frente a los ojos de Adrián, ya que él se encontraba sentado en medio de ambas famosas. "A ver síganle... me salpicó (la baba)", dijo el intérprete de 'El Vitor', mientras todas se echaron a reír. Finalmente, Uribe dijo que le parece que la dinámica del programa siempre es esta: "Tuve una muerte chiquita... siento que estos retos los hacen muy seguidos".

Fuente: Tribuna y YouTube Netas Divinas