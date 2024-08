Televisa en shock: Orgullosa, Andrea Legarreta publica FOTOS de su nuevo 'nieto'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si bien, desde comienzos de este año, Andrea Legarreta ha tenido que sortear distintos escándalos mediáticos y algunos lutos, la realidad es que la conductora de Hoy ha procurado aferrarse a los buenos momentos que ha tenido con su familia, hecho que ha compartido en más de una ocasión a través de sus redes sociales, tal y como hizo durante la noche del pasado miércoles, 31 de julio.

Como todos recordarán, desde el pasado mes de enero, Andrea tuvo que enfrentarse a las sospechas del público de que la famosa mantuvo una relación extramarital con un ejecutivo de Televisa, lo que llevó al público a poner en tela de juicio la paternidad de Erik Rubín con su hija menor, Nina. Por otro lado, la exconductora de Venga la Alegría, Anette Cuburu acusó a la también actriz de haber sido la causante de su divorcio.

Todo esto sin contar que el año pasado, la famosa sufrió la pérdida de su madre, mientras que hace unos meses volvió a vestirse de luto por el fallecimiento de su sobrino Mateo. Si bien, no se han tratado de meses fáciles para la celebridad, ella ha procurado mantener una actitud positiva y se le ha visto apoyando a sus dos hijas en todos sus proyectos (tanto profesionales como personales). Un ejemplo de ello es el visto durante la noche de ayer.

Como algunos recordarán, hace unos meses Mía Rubín cumplió años, por lo que su novio, el torero Tarik Othon, le obsequió un flamante caballo, a quien nombraron como ‘Aquiles’ y el cual vive en uno establos de ubicación desconocida. Desde entonces, la joven cantante se ha dedicado a ir a cuidar del equino. Durante la tarde de ayer, Andrea acompañó a su hija a visitar al corcel y como no podía ser de otra manera, la famosa documentó el momento a través de varias selfies.

Andrea Legarreta comparte fotografías de su 'nieto', Aquiles

Si bien, en las imágenes se puede apreciar que la amiga de Galilea Montijo se encuentra muy feliz por el momento que está disfrutando junto a su hija y a su ‘nieto’, esto no evitó que la famosa añadiera un pequeño texto donde revelara cuan feliz se sentía en aquella situación. “Y hay instantes en que quiero detener el tiempo porque todo me parece bonito”. Cabe señalar que dicha publicación no pasó por desapercibida para Mía Rubín, quien le respondió a su madre con una serie de emojis de corazón.

Andrea Legarreta presume bello momento con Mía Rubín

