Tras boda de Ángela, Pepe Aguilar traiciona a Christian Nodal y presume FOTO del momento

Ciudad de México.- El pasado miércoles, 24 de julio, Christian Nodal y Ángela Aguilar contrajeron nupcias en lo que fue considerado como una boda pequeña (de apenas 45 invitados) y muy íntima en una hacienda de Cuernavaca, Morelos. A pocos días de la celebración de uno de los enlaces más controvertidos de los últimos años, el suegro del forajido viajó Sonora (tierra natal del cantante de Adiós Amor) para reunirse con Carín León, en su fiesta de cumpleaños número 35.

Si bien, Christian Nodal y el cantante de La Primera Cita son grandes representantes del regional mexicano actual, la realidad es que no gozan de mantener una buena relación. Y es que, según algunos reportes, anteriormente, ambos se llevaban muy bien, pero por motivos que hasta la fecha no quedan del todo claros, Carín León y el sonorense terminaron por distanciarse, al grado en el que no se dirigen la palabra.

Es bajo este contexto que cuando trascendió la noticia de que Pepe Aguilar no solo fue a la fiesta de cumpleaños del cantante de Según quién, sino que hasta le cantó Las Mañanitas, en medio de una espectacular lluvia de fuegos artificiales, la gente no pudo evitar pensar que el hijo de Flor Silvestre estaría traicionando a Nodal. Justo cuando se creía que todo el tema había pasado, la realidad es que el padre de Ángela lo reavivó en su cuenta oficial de Instagram.

Carín León y Christian Nodal tendrían una mala relación por cuestiones desconocidas

Resulta ser que durante la jornada del pasado martes, 31 de julio, el cantante de Destilando amor compartió una fotografía junto a Carín León. Según declaraciones emitidas por el propio Pepe, la imagen fue captada el día de la fiesta masiva, la cual duro alrededor de dos días, en San Carlos, Sonora. Todo parece indicar que el tío de Majo Aguilar pasó un gran momento, hecho que presumió a través de un mensaje dedicado al intérprete de Despídase bien.

“Recordando el fiestononon que se aventó mi compa Carín León el fin de semana pasado en el paraíso que es San Carlos, Sonora. Muchas gracias por el invite hermano. Dos días realmente inolvidables. Muy buenos 35 años.”

Pepe Aguilar presume fotografía con Carín León

Si bien, Pepe Aguilar parecía estar muy feliz de haber vivido de primera mano la fiesta de Carín León, lo cierto es que asegura que aún continúa sufriendo las consecuencias de tremenda celebración: “Aún estoy muy ronco y medio crudo”, señaló el padre de Ángela Aguilar al final de su mensaje. Mientras tanto, los seguidores del charro se aglomeraron en la sección de comentarios para decirle al famoso que la última semana de julio se la pasó “de fiesta en fiesta”.

