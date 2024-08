Tras pleito con Galilea Montijo, galán de Televisa llega a 'Hoy' y ella se va del programa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora Galilea Montijo, quien tiene más de tres décadas de trabajo en Televisa, de nueva cuenta encendió las alarmas de sus seguidores debido a que este jueves 1 de agosto no acudió a trabajar al programa Hoy, y justo durante esta mañana llegó al foro un reconocido galán de telenovelas con quien la tapatía tuvo un fuerte pleito en el pasado.

'La Gali' ya tenía varias semanas sin faltar a las transmisiones del matutino del Canal de Las Estrellas, no obstante, para el arranque de este mes, no se presentó a trabajar. Al aire en el programa aparecieron conductores como Andrea Legarreta, Nicola Porcella, Andrea Escalona, Paul Stanley y Raúl 'El Negro' Araiza. Asimismo, Marie Claire Harp llegó a Hoy como conductora invitada en reemplazo de la tapatía.

Galilea Montijo abandona 'Hoy'

La productora del matutino, Andrea Rodríguez, no compartió cuál fue la causa por la que Montijo no estuvo en el programa este jueves. Sin embargo, muchos creen que se puede deber a que esta mañana acudió a Hoy nadie más y nadie menos que Sebastián Rulli. Como se recordará, el argentino y la conductora tuvieron un fuerte encontronazo en 2021, luego de la polémica de varios artistas en las elecciones de ese año.

En aquella época el galán de novelas como Teresa se lanzó contra quienes habían hecho una campaña al PVEM en plena veda electoral, mientras que Galilea le respondió que no debía meterse en esos asuntos porque él ni siquiera era mexicano: "Es muy diferente hablar en un país que no es el tuyo, ¿no?... Es como si yo me voy a Argentina y me pongo a hablar de la política argentina, pues no le sé", dijo la tapatía.

Este 1 de agosto, el novio de Angelique Boyer acudió a Hoy para celebrar el segundo aniversario de la plataforma VIX+, aprovechando para anunciar que sí habrá segunda temporada de la serie El extraño retorno de Diana Salazar. Por otro lado, algunos televidentes piensan que Gali no acudió al programa por algo totalmente ajeno a la visita de Sebastián; y es que anoche estuvo hasta tarde en el foro de LCDLF México, por la segunda gala de nominación.

