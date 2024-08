Universal adquiere los derechos de las memorias de Britney Spears para biopic

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. – Universal Pictures aseguró los derechos de la exitosa autobiografía de Britney Spears, The Woman in Me, para crear una película basada en su vida. En una movida estratégica dentro de una industria altamente competitiva, el estudio confió la dirección del proyecto a Jon M. Chu, conocido por su trabajo en la adaptación de dos partes de Wicked. Por su parte, Marc Platt, quien ha producido éxitos como Wicked y La La Land, será el productor del film.

La noticia fue recibida con entusiasmo por Spears, quien celebró en sus redes sociales el anuncio de su próximo proyecto. “Emocionada de compartir con mis fans que he estado trabajando en un proyecto secreto con #MarcPlatt”, publicó Spears. “Siempre ha hecho mis películas favoritas... Estén atentos”.

Publicado el 24 de octubre de 2023 por Gallery Books, The Woman in Me ha sido todo un fenómeno editorial, vendiendo 2,5 millones de copias en los Estados Unidos. El audiolibro, narrado por Michelle Williams, se convirtió en el más vendido en la historia de Simon & Schuster y fue el mejor audiolibro de Spotify en 2023. El material, que generó numerosos titulares, incluye revelaciones significativas, como el aborto espontáneo que Spears sufrió durante su relación con Justin Timberlake. Spears abordó las reacciones a sus confesiones en Instagram, aclarando que su intención no era ofender y que esos eventos pertenecen al pasado.

La carrera de Spears comenzó con su icónico sencillo debut, …Baby One More Time, lanzado en 1998 y certificado 14 veces platino. A lo largo de su carrera, ha lanzado una serie de éxitos y ha incursionado en la actuación con la película Crossroads en 2003. Además, su gira mundial Piece of Me en 2018 fue un éxito global. Su tutela, que captó la atención nacional, fue finalmente disuelta en 2021.

Universal Pictures sigue apostando fuerte por biopics musicales, como lo demuestran éxitos anteriores como Straight Outta Compton, que recaudó más de 200 millones de dólares, y 8 Mile, que ganó el Oscar a la mejor canción por Lose Yourself. El estudio está actualmente desarrollando una película biográfica sobre Snoop Dogg y un musical de rocola basado en las canciones de Prince, producido por Ryan Coogler. Además, Universal acaba de concluir la producción de un musical sin título del director Michel Gondry, inspirado en el vecindario de la infancia de Pharrell Williams, quien también será productor del proyecto.

Britney Spears está representada por Hudson Management y CAA. Con el entusiasmo en torno a este nuevo proyecto, el biopic promete añadir otro capítulo destacado en la exitosa trayectoria de Universal en el género de biopics musicales.

Fuente: Tribuna