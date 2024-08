"Ya tengo otro angelito": Mariana Rodríguez pierde embarazo y se despide de su bebé

Comparta este artículo

Nuevo León, Monterrey.- Mariana Rodríguez compartió un video en Instagram muy distinto a los que suele publicar, en los que usualmente se le ve muy sonriente o presumiendo las fotos más tiernas de su primogénita, Mariel. Sin embargo, hace unas horas usó dicha plataforma para mostrar un lado más triste por la reciente pérdida del bebé que estaba gestando.

Bajo la descripción: "Duele como si fuera la primera vez, tengo cinco angelitos en el cielo", la esposa de Samuel García colgó un clip en el que recolecta varios momentos claves de su embarazo, desde el asombro y felicidad que sintió el que se hizo la prueba de orina, ecografías, hasta las inyecciones en el abdomen a las que tenía que someterse como parte del tratamiento médico.

Rodríguez Cantú también compartió que le había comprado un par de zapatos al bebé que esperaba y que acudió a un sitio para amarrar un listón blanco en el que escribió su deseo para que todo saliera bien con el que hubiera sido su segundo hijo. Al cierre de la grabación aparecen algunas tomas de su estancia en el hospital, así como una ilustración de una mamá despidiéndose de su bebé que sube al cielo. Todo ello mientras de fondo sonaba la canción I Must Have Been Love, de Amber Leigh Irish.

La influencer es mamá de una bebé, sin embargo, antes de ella había tenido varios intentos por convertirse en mamá que resultaron en pérdidas, así lo contó en su canal de YouTube. En una entrevista con el doctor Manuel García se sinceró al expresar la desilusión que sintió pro los embarazos que concluyeron a las ocho y seis semanas. En sus palabras describió que fue la soledad y la culpa dos emociones que predominaron durante ese difícil momento.

Detalló que sólo así pudo enterarse de que su mamá, abuela y otras mujeres de su familia habían pasado por situaciones similares, pero solían reservarlo como un tema secreto. De ahí que invitara a su audiencia a poner estas conversaciones sobre la mesa y hablarlas abiertamente para no sólo crear una red de apoyo, sino para que las más jóvenes puedan estar preparadas a que esto puede ocurrirles. Desde entonces, recurrió con un especialista que la orientó en el tratamiento de fertilidad.

