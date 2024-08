Asesinaron a papá de conductor de 'VLA' tras intento de secuestro; así lo confirmaron en TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin duda alguna el dúo de payasos conocidos como 'Los Destrampados' son uno de los conductores más queridos no solo de TV Azteca, sino también de todo el espectáculo mexicano, debido a que han sabido ganarse el cariño del público con su carisma y buen sentido del humor. No obstante, la vida de estos personajes no ha sido nada fácil y hace algunos años vivieron la muerte de uno de sus seres queridos.

La carrera de Oskarín y Joss comenzó en la televisora del Ajusco hace más de 14 años, en el año 2011. Antes de trabajar al aire, eran parte de la producción de VLA pero consiguieron sus primeras oportunidades cuando les pidieron reemplazar al conductor Fernando del Solar (qepd) en su show de chistes, mientras este estaba luchando contra el cáncer. Además del matutino, han sido parte de los realitys Soy famoso ¡sácame de aquí! y ¡Quiero Bailar!.

Aunque gozan de gran fama en la actualidad, ya que además de ser exitosos en la TV y ser muy popular en las redes sociales, en el terreno personal Joss y su hermano la han pasado muy mal. Unos años atrás, los payasitos confirmaron que habían sufrido la muerte de su padre, a manos de delincuentes. De acuerdo con información de TVNotas, el papá de Joss y Oskarín fue asesinado en la CDMX.

El papá de los famosos artistas era empresario y se dedicaba a traer equipo de telecomunicaciones de Japón a México, hasta que un día cuando trató de salir de su oficina fue víctima de un intento de secuestro. El señor pudo escapar de sus captores, sin embargo, metros más adelantes fue acribillado a balazos y dejado sin vida. De acuerdo con el testimonio de Oskarín, un balazo entró por la espalda de su papá y salió por su garganta.

Durante una entrevista para la sección En sus batallas, Joss aseguró que la muerte de su padre fue el peor momento que ha vivido y aseguró que nunca se podrá recuperar de haberlo perdido y declaró que su mamá fue testigo del asesinato: "La pérdida de mi papá es algo que nunca voy a poder superar... Mi mamá vio cuando se lo llevan, saliendo del negocio. Mi mamá ve cómo un carro se le pone enfrente. Intenta escaparse mi papá pero lo alcanzan; lo suben al carro, se lo llevan y lo encuentran tirado con un disparo", mencionó el famoso payaso.

Fuente: Tribuna