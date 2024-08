Billie Eilish, Snoop Dogg y Red Hot Chili Peppers en clausura de los Juegos Olímpicos de París

Comparta este artículo

París, Francia. - El cierre de los Juegos Olímpicos de Verano de París 2024 contará con un evento estelar que destacará las actuaciones de Billie Eilish, Snoop Dogg y los Red Hot Chili Peppers, según lo confirmado para el domingo 11 de agosto. El espectáculo será una mezcla de actuaciones pregrabadas y en vivo desde Los Ángeles, la ciudad anfitriona de los Juegos Olímpicos de Verano de 2028.

Hay que decir que la ceremonia, coordinada por Ben Winston, conocido por su trabajo en los Premios Grammy y el especial Adele: One Night Only de CBS, promete ser un evento memorable con una alineación que rinde homenaje a la ciudad californiana que recibirá los próximos Juegos Olímpicos. Winston está trabajando estrechamente con los productores franceses para asegurar una transición sin problemas entre los Juegos Olímpicos de París y Los Ángeles.

Billie Eilish, originaria de Los Ángeles y reconocida como una de las mayores estrellas pop de la última década, aportará un toque personal al evento. Su película de concierto de 2021, Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles, subraya su conexión con la ciudad. Por su parte, Snoop Dogg, el icónico rapero de Long Beach, ha estado presente en los eventos de los Juegos Olímpicos de 2024 y sigue siendo una figura emblemática del rap de la costa oeste. En cuanto a los Red Hot Chili Peppers, surgidos de la vibrante escena punk de Los Ángeles en los años 80, añadirán su inconfundible estilo al espectáculo, con su himno Californication evocando el espíritu de la ciudad.

La ceremonia de clausura, que se celebrará en el Stade de France, volverá a ser el escenario principal después de que la ceremonia de apertura se llevara a cabo a lo largo del río Sena. Este icónico estadio ha sido sede de múltiples eventos olímpicos, incluidos los de atletismo.

Además, hay que decir que, en un giro emocionante, se espera que Tom Cruise realice una acrobacia de paracaidismo como parte del espectáculo. El actor de 62 años está planeando saltar en paracaídas cerca del famoso letrero de Hollywood, como parte de un segmento pregrabado que promete captar la atención de los espectadores.

La ganadora del Grammy H.E.R. también formará parte del evento, cantando el himno nacional de Estados Unidos para marcar el final de los Juegos Olímpicos de París.

Este evento sigue a una ceremonia de apertura igualmente estelar en París, que incluyó actuaciones de Lady Gaga y Céline Dion el 26 de julio. Lady Gaga interpretó Mon Truc en Plumes, mientras que Céline Dion ofreció una emotiva versión de Hymne à l'amour desde la Torre Eiffel, su primera actuación desde que reveló su diagnóstico de síndrome de persona rígida.

Los Juegos Olímpicos de Verano de Los Ángeles están programados para celebrarse del 14 al 30 de julio de 2028, y la ceremonia de clausura de París promete ser un emocionante preludio a los próximos Juegos.

Fuente: Tribuna