"Estoy jodido": Destrozado, César Bono confirma grave problema de salud y estremece a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido primer actor César Bono es uno de los artistas más aplaudidos de todo Televisa y el espectáculo mexicano en general, debido a que cuenta con más de cinco décadas de trayectoria artística. Es por ello que cualquier noticia entorno al histrión mexicano genera revuelo, sobre todo si se trata de un tema de salud. Como se recordará, don César ha estado al borde de la muerte en más de una ocasión.

El protagonista de la serie Vecinos, donde da vida a 'Frankie Rivers', recientemente dio una entrevista exclusiva a la revista TVNotas, donde contó que actualmente está sufriendo debido a sus problemas de movilidad. "Estoy jodido de la movilidad. No puedo recuperarla. Tengo mi mano espástica. Le doy órdenes y simplemente no se abre. No obedece", explicó Bono a los reporteros.

César, quien se divorció de la madre de sus hijos en la pandemia y ahora vive solo, comentó que esta complicación de salud se derivó de los infartos cerebrales que sufrió hace algunos años: "Los infartos fueron del lado derecho, pero provocan que se pierda la movilidad del lado izquierdo". Y pese a que su falta de movilidad ya no tiene solución, el intérprete toma diversas terapias para contrarrestar los efectos.

El actor César Bono

Tomo una pastilla diaria para la presión. Llevo un tratamiento con imanes, acupuntura y toques eléctricos. Y me meten a un tanque con agua".

Asimismo, don César explicó que aunque no le resulta nada fácil desplazarse, pues incluso usa bastón y silla de ruedas para apoyarse, sigue firme en no dejar de trabajar y para él el retiro no es una opción: "Para nada. Me hace bien trabajar y voy a seguir haciéndolo. Claro que me veo en la tele y me dan ganas de llorar porque me veo muy jodido. Ni modo. Parezco de campo de concentración. Pero ahí seguiremos".

Incluso, el actor de novelas como Destilando amor, Cachito de cielo y Despertar contigo confesó que su última voluntad es seguir trabajando hasta un día antes de dejar este mundo: "Quiero estar en el escenario hasta un día antes de morir", dijo. Finalmente, César Bono mencionó que sigue trabajando pese a sus 73 años, debido a que le gusta seguir apoyando a sus hijos y a sus nietos, además de que él tiene que sacar para "comprar el súper".

César Bono tiene problemas de movilidad

Fuente: Tribuna