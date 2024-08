Horóscopo de Mhoni Vidente HOY sábado 10 de agosto 2024: Predicciones para tu signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Mhoni Vidente, la astróloga más consultada en México y América Latina, te dice cuál será la fortuna de tu signo zodiacal HOY sábado 10 de agosto de 2024, en el horóscopo de hoy. En el horóscopo de Mhoni Vidente encontrarás las predicciones del día en asuntos de amor, dinero, trabajo, salud y más, con lo que podrás tomar mejores decisiones y enfrentar el futuro. ¡Lee los mensajes del Universo!

Horóscopo de HOY sábado 10 de agosto de 2024, por Mhoni Vidente: Predicciones del día, según tu signo zodiacal.

Aries

Ten cuidado con lo que le pides al Universo, pues este, en su infinita sabiduría, podría cumplírtelo sin medir las consecuencias. Se acerca un viaje al extranjero, con el que podrás hacer grandes cosas.

Tauro

Estará absorbido por los asuntos familiares durante este sábado 10 de agosto, ya que se revelarán muchos secretos que desconocía. No juzgue a las personas por su pasado.

Géminis

En lo económico, tendrá mucha suerte y hasta oportunidad de montar un negocio propio este día, no la deje pasar. Hable de sus sueños y todo mejorará poco a poco.

Cáncer

En su trabajo, ha demostrado lo que vale, exija lo que merece; ese aumento se salario debería llegar a fin de mes. Introduzca más agua en su alimentación, le hará bien a la piel.

Leo

Hay una persona con la que llegará a entablar amistad; debería confirmar en ella, dice Mhoni Vidente. Su intuición le ayuda a alcanzar el éxito en lo financiero.

Virgo

Está en plena ebullición intelectual en su empleo; el horóscopo de Mhoni Vidente dice que no quite el dedo del renglón. No se acueste inmediatamente después de comer pesado.

Libra

Ocasión de hacer un viaje con su ser amado, querido Libra. Tenga cuidado con cómo habla de su persona. Tiene unos ahorrillos interesantes, sáqueles provecho en un viaje.

Escorpio

Los nuevos trabajos serán bien recibidos por sus seres queridos. Necesita descansar más; aproveche este fin de semana para dormir más y beber más agua. Haga ejercicio.

Sagitario

Tenga cuidado, el exceso de inactividad no es bueno. En temas de amor, su pareja desea hacer cosas nuevas con usted, para que crezca; hágale caso o corte la relación.

Capricornio

Si no la tiene, encontrará a su «media naranja». Cuidado con sus facturas. Si cambia de trabajo, elija el que le ofrezca mejor futuro. Por fin va a apuntarse al gimnasio.

Acuario

Es necesario que tengas cuidado con lo que le cuentas a tus amigos, ya que algunos no lo son al 100 por ciento y buscarán dañarte. Habla con el corazón y verás grandes resultados.

Piscis

El horóscopo de Mhoni Vidente dice que has apostado mucho por tu trabajo, pero eso te está desgastando mucho. Recuerda que tu profesión es una parte de ti, no tu vida completa.

Fuente: Tribuna