Luto en Televisa: Muere productor de novelas y sorprenden al filtrar lo último de su legado

Ciudad de México.- A cuatro meses de que en Televisa lamentablemente se vistieron de un triste luto, por la tan inesperada muerte del productor de novelas, Nicandro Díaz, durante un viaje de vacaciones por la Rivera Maya, en una reciente entrevista con People en Español, acaban de sorprender al filtrar su último legado y que va a ser llevado a la pantalla chica de la empresa San Ángel, a manera de honrar su vida y talento.

Desgraciadamente este 2024 ha habido terribles perdidas en el mundo del espectáculo, y una de las más tristes fue la de Nicandro, quien tristemente falleció a causa de un accidente en motocicleta mientras disfrutaba de sus vacaciones con su novia, Mariana Robles. Su pareja fue acusada de haber ocasionado este accidente en el vehículo que le arrebató la vida al productor, pero a ella la dejó casi ilesa, por lo que se supone harán una investigación a fondo.

Dado el inesperado final del productor, este dejó un melodrama apalabrado y apenas iba a buscar su elenco para llevarlo a las pantallas del Canal de Las Estrellas, y ahora, el reconocido productor, Ignacio Sada, acaba de brindar una entrevista en la que declaró que tras hablarlo con ejecutivos, él lo sacará a la luz: "Nicandro se fue y con él se fue digamos el orden de un plan ya preestablecido de proyectos que la empresa tenía y esto obviamente arrimó a la empresa a tener que reordenar un poquito sus barras, sus proyecto".

Sada, reveló que para llevar este proyecto a la luz habló con Jorge Eduardo Murguía, quién inesperadamente le dijo que iba a llevar un proyecto en el que saldría al aire en el horario estelar de las 20:30 horas (en horario de México), expresando que le quería dar un proyecto que Díaz dejó sorprendido porque siempre fue grandes amigos: "A título personal me shockeó en el mejor de los sentidos, me tardé en digerir la noticia y ya luego empezamos a trabajar obviamente con el encargo".

Yo siempre digo que Nicandro tuvo un gran ojo para las historias y en esta no se equivocó, no fue la excepción. Es un melodrama tradicional, sí actual, pero melodrama. Apto para todo público. Normalmente uno al leer historias hay cositas que a veces uno dice ‘ay, cuidado con esto, cuidado con lo otro’ y debo decir abiertamente que es una historia realmente cautivadora, muy bien estructurada, muy bien ensamblada", expresó Ignacio.

Finalmente, reveló que el nombre de la novela aún no está del todo definida, pero se trata de una adaptación de la novela Amar A Fondo, que es de origen chileno, recalcando que le pareció una gran idea desde el momento que lo leyó: "Recibo la historia, me pongo a leer y es una novela que me fue llevando capítulo a capítulo". Cabe mencionar que comenzaran grabaciones en septiembre y ya empezaran con la selección del elenco.

