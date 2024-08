"Nadie lo quiere": Wendy impacta a Televisa al sacar del clóset a Sian Chong; lo llamó hipócrita

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida influencer y actriz Wendy Guevara de nueva cuenta se volvió tendencia en las redes sociales luego de haber enviado un duro mensaje en contra de Sian Chiong, quien habló mal de ella dentro de La Casa de los Famosos México. Fiel a su característico estilo del humor, la originaria de León, Guanajuato, destruyó al galán cubano y lo tachó de ser un hipócrita sin talento.

Fue la noche de ayer viernes 9 de agosto que el actor de Televisa tachó a Wendy de ser una ignorante mientras hablaba con Ricardo Peralta en la noche de fiesta. Sian le dijo al llamado 'Loba' que lo admiraba mucho por ser tan inteligente, culta y porque hasta hablaba inglés, "no como otras". "Tú sí tienes cultura, sabes varios idiomas, has viajado. Es bueno hablar contigo", mencionó el cubano y cuando Ricardo le preguntó sobre quién hablaba, él respondió: "De tu comadre".

Lo primero que hizo la ganadora de LCDLF México al ver estas declaraciones fue enviar un mensaje vía historias de Instagram, donde aseguró que Chiong era un homosexual "tapada" y afirmó que este no aportaba nada de contenido dentro del proyecto de VIX+. No obstante, Wendy después hizo una transmisión en vivo en sus redes sociales y volvió a arremeter contra el exintegrante del cuarto Mar.

La integrante del grupo Las Perdidas estaba acompañada por Paolita Suárez mientras la maquillaban y fue este momento el que aprovechó para destrozar a Sian. En primer lugar, la guanajuatense aseguró que dentro del reality nadie quería al actor cubano por ser hipócrita: "Es doble cara, nos has dejado ver tu personalidad, no tienes chiste, no tienes gracia, solamente tienes ojos bonitos", mencionó la actriz de la miniserie Un amor viejo en París.

Wendy además dijo que Sian era un artista con cero talento por lo que habría conseguido papeles en la televisión pidiendo favores: "Solo sabe hacer favorcitos para que le den papelillos”, mencionó. Finalmente, la popular influencer dio a entender que el cubano podría ser gay de clóset: "Una vez me lo encontré en un antro gay en Cuba, no voy a decir nada más, porque no soy de sacar a gente del clóset".

