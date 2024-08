Sale del clóset: Daniel Bisogno aparece con su novio Charly y fuerte confesión de su amor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber salido del clóset y comenzar a dejarse ver con su pareja actual, el reconocido presentador y también actor, Daniel Bisogno, de nueva cuenta ha exhibido que se siente orgulloso de quién es, debido a apareció en evento social al lado de su novio, Carlos 'Charly' Moreno, además de que de habló con la prensa y por primera vez ha hecho una fuerte confesión de su amor.

Por años fue un secreto a voces que el presentador de Ventaneando tenía preferencias por los hombres, aun cuando llegó al altar y procreó a su primera y única hija, Micaela, sin embargo, este simplemente negaba las especulaciones y después solo dejó de prestar atención a los dimes y diretes que había sobre su verdadera orientación sexual. En 2019 en TV Notas salieron a la luz fotos y testimonios que confirmarían que es gay, supuestamente filtrado por Raquel Bigorra, por lo que este enfureció y la vetó, negando todo lo que publicaron.

Pero, después de esta 'bomba' mediática, más y más cosas comenzaron a salir sobre Daniel y sus preferencias, incluso en el 2020 se dijo que estaba en una relación con un joven de entonces 22 años de edad, Jesús Castillo, la cual llegó a su fin en el 2022. Meses después de estos rumores de separación, en la revista de espectáculos antes mencionada volvió a compartir una serie de fotografías en el que se veía al denominado 'Muñe' con Carlos.

Daniel y Charly. Internet

Como de costumbre, el presentador no se pronunció al respecto y no declaró nada sobre las imágenes, siguiendo con su vida con tranquilidad. Pero ahora, el pasado viernes 9 de agosto, en el evento social que organizó Yeri Mua para su próximo lanzamiento de tema musical, decidió asistir al lado de su pareja Charly, al cual mostró ante todos y no tuvo reparos al referirse que estaba muy feliz al lado de este joven y que van juntos a todos lados, pues ya han llegado a ese nivel en su relación.

Sin poner etiquetas de novio, ni decir que abiertamente es gay, el presentador de TV Azteca dejó entrever que de ahora en adelante le sería visto en más ocasiones al lado de su pareja, quien por su parte se mantuvo en silencio al lado de Bisogno, pero siempre con una sonrisa. Cabe mencionar que dejó abierta la posibilidad de en algún momento formar parte de algún reality, como La Casa de los Famosos de Telemundo o MasterChef Celebrity.

