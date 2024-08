Se desfiguró con cirugías: Actriz vuelve a Televisa y reemplaza a Yuri en '¿Quién es la máscara?'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida protagonista de novelas, quien ya tiene 13 años en las filas de Televisa y que luce irreconocible luego de arreglitos estéticos, podría dar una grata sorpresa a sus seguidores debido a que se especula su regreso a la televisión para finales de este 2024. Supuestamente, la famosa actriz ocupará el lugar de Yuri en el reality ¿Quién es la máscara?.

Se trata de la también cantante Anahí, quien hizo su debut en la empresa de San Ángel siendo parte del programa Chiquilladas (1986) cuando apenas era una niña y luego estuvo en melodramas como Madres egoístas, Muchachitas, Alondra, Mi pequeña traviesa, El diario de Daniela, Clase 406 y Rebelde, esta última novela fue la más exitosa de su carrera y muchos la siguen recordando como 'Mía Colucci'.

Anahí, quien ha sido muy criticada por su supuesto abuso de cirugías y muchos creen que acabó irreconocible, tiene retirada de la actuación desde 2012 cuando decidió no renovar su contrato de exclusividad en Televisa luego de terminar de grabar Dos Hogares. Hace poco la esposa de Manuel Velasco regresó al escenario como cantante, ya que se reencontró con sus excompañeros del grupo RBD.

Antes y después de Anahí con las cirugías

El periodista Álex Kaffie filtró recientemente que Anahí firmó un nuevo contrato para trabajar en Televisa pero no como actriz, sino como investigadora de la sexta temporada de ¿Quién es la máscara?. Pero eso no es todo, supuestamente la cantante tomará el lugar de Yuri en el panel de investigadores, ya que supuestamente, la jarocha no logró llegar a un acuerdo para su contratación.

Hace unas semanas estaba muy tirante la negociación con Yuri para que volviera a refrendar como investigadora... a Yuri sabemos que le gusta cobrar y darse una vida muy buena", informó Kaffie en su canal de YouTube.

El llamado 'Villano de los espectáculos' comentó que la contratación de Anahí para el mencionado reality dominical, por lo que estará compartiendo pantalla con personalidades como Omar Chaparro, Carlos Rivera y Juan Pablo Zurita. "Les puedo confirmar que Anahí ya firmó contrato, se ha comprometido con un documento legal para prestar sus servicios como investigadora en la sexta temporada de 'La Mascara', es un hecho". Asimismo, Kaffie confirmó que la actriz internacional Martha Higareda sí volverá como investigadora de ¿Quién es la máscara?.

Fuente: Tribuna