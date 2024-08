Ceremonia de Clausura de París 2024: Un deslumbrante cierre con Tom Cruise

Comparta este artículo

París, Francia. - París concluyó los Juegos Olímpicos 2024 con una ceremonia de clausura que desbordó espectacularidad y simbolismo, marcando el final de una edición histórica que transformó la ciudad en un monumental estadio al aire libre. La celebración, que tuvo lugar en el Stade de France, se destacó por su enfoque futurista, homenajeando tanto la rica tradición de Francia como su mirada hacia el futuro.

La ceremonia comenzó en los jardines de las Tullerías, donde la cantante Zaho de Sagazan interpretó Sous le ciel de Paris, evocando la esencia y el espíritu de la ciudad con una canción que ha sido emblemática en la historia musical francesa. El nadador Léon Marchand, héroe local con cuatro medallas de oro y una de bronce, tomó el relevo del fuego olímpico del pebetero, llevándolo al estadio para dar inicio a la ceremonia principal.

Con una multitud de 71,500 espectadores y cerca de 9,000 deportistas y delegados de 205 países presentes, el Stade de France se llenó de emociones y momentos inolvidables. La música jugó un papel central en el evento, con temas que van desde clásicos franceses como Emmenez moi de Charles Aznavour y Champs Élysées de Joe Dassin, hasta éxitos internacionales como Freed from Desire de Gala Rizzatto y el ineludible We Are the Champions de Queen.

El espectáculo, titulado Records y dirigido por Thomas Jolly, presentó un escenario innovador que recreaba los cinco continentes. La ceremonia rindió homenaje a la antigua Grecia, con la exhibición de la escultura de la Victoria de Samotracia, y un ballet contemporáneo que incluyó la famosa danza sobre el descubrimiento de los anillos olímpicos. Benjamin Bernheim, un destacado intérprete lírico, presentó el Himno a Apolo, y gigantescos anillos dorados flotaron sobre el estadio, en una muestra de la tradición teatral y de danza francesa.

El presidente del Comité Organizador, Tony Estanguet, expresó su entusiasmo destacando que París ha sido una fiesta, y que toda Francia vivió estos Juegos con un espíritu olímpico. El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, coincidió, describiendo los Juegos Olímpicos de París 2024 como "los primeros Juegos Olímpicos de una nueva era".

Entre los dignatarios presentes en el palco, además del presidente Emmanuel Macron, se encontraban Doug Emhoff, el esposo de la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, y la reina emérita Sofía de España. La ceremonia también tuvo un toque de Hollywood con la participación especial del actor Tom Cruise. En una secuencia que recordó sus icónicos filmes de acción, Cruise descendió del techo del estadio con un arnés, recogió la bandera olímpica de la gimnasta estadounidense Simone Biles y partió en una motocicleta en un simbólico viaje a Los Ángeles.

La celebración concluyó con una vibrante fiesta musical transmitida en vivo desde las playas de Los Ángeles, con actuaciones de grandes estrellas californianas como Red Hot Chili Peppers, Snoop Dogg y Billie Eilish. Finalmente, la llama olímpica se apagó y Thomas Bach, "con el corazón lleno de emoción", declaró oficialmente cerrados los Juegos Olímpicos de París 2024, invitando al mundo olímpico a reunirse en Los Ángeles para los Juegos de 2028.

La ceremonia de clausura concluyó con un emotivo guiño a Estados Unidos y una afirmación de orgullo francés, cuando la cantante Yseult interpretó la icónica My Way, marcando el fin de una edición de Juegos Olímpicos que será recordada por su grandeza y su impacto global.

Fuente: Tribuna