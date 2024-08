Tras muerte de Verónica Toussaint, otra conductora de 'Qué Chulada' habla de su cáncer: "Lloro"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa presentadora Marta Guzmán, quien comenzó su carrera en las filas de Televisa y últimamente estuvo haciendo proyectos en Imagen TV, mantuvo muy preocupados a todos sus seguidores y fans debido a que hace algunos años fue diagnosticada con cáncer de mama. Tras la muerte de su amiga y excompañera Verónica Toussaint, la periodista compartió qué está haciendo ella para evitar una recaída en el cáncer.

En una entrevista exclusiva con reporteros de la revista TVNotas, la exconductora del programa Hoy y Noticieros Televisa explicó que ya tiene 3 años libre de esta enfermedad, sin embargo, está en un tratamiento para suprimir hormonas ya que su cáncer era de receptores hormonales. Marta compartió que luego del fallecimiento de 'La Toussaint', ella encendió las alarmas en cuanto a su salud y tomó cartas en el asunto.

Cuando escuchamos cáncer de mama tenemos que parar la oreja y hacernos estudios. Eso puede hacer la diferencia. Hacerlo cada seis meses o cada año, mínimo".

La especialista en espectáculos mencionó que cuando le diagnosticaron cáncer se pudo librar de la enfermedad gracias a una operación, no obstante, también toma medicamentos: "Comencé mi tratamiento sin cáncer. Los doctores me quitaron un tumor y dos ganglios que salieron negativos. Gracias al estudio llamado oncotype me quitaron todo".

Ahora tengo que tomar todos los días una pastilla para suprimir las hormonas y evitar que regrese el cáncer", mencionó.

Marta Guzmán sigue luchando contra el cáncer

Marta mencionó que este medicamento lo tendrá que tomar durante 5 años, pero ya va avanzada en el proceso; además, existe la posibilidad de que le retiren los ovarios para evitar que el cáncer regrese: "A lo mejor me harán una terapia switch con la que me cambiarán el medicamento. O recomendarán quitarme los ovarios para no producir hormonas. Voy a acatar lo que digan mis doctores, aunque no urge esa cirugía".

Finalmente, Guzmán confesó que cada cierto tiempo se realiza una tomografía por emisión de positrones y/o prueba de medicina nuclear, ya que tiene antecedentes de cáncer de colon, y aseguró que no le tiene miedo a ningún tipo de cirugía: "De repente me doblo, lloro, me enojo, pero mi humor negro me ayuda a salir adelante. No me he deprimido y espero seguir limpia como hasta ahora", declaró la conductora de ¡Qué Chulada!.

Fuente: Tribuna