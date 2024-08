Bruno Mars muestra su amor por México con video de mariachi y máscara de luchador

Comparta este artículo

Ciudad de México. - El famoso cantante estadounidense Bruno Mars deslumbró a sus seguidores con un nuevo videoclip que resalta su amor por México. En un despliegue de cultura y cariño, Mars se vistió como mariachi y usó una máscara de luchador, celebrando su conexión con el país azteca.

El videoclip, compartido recientemente en sus redes sociales, muestra a Mars con un traje de mariachi blanco adornado con elementos que rememoran el escudo nacional de México, y una máscara dorada que destaca su originalidad. En el video, el intérprete de Treasure recorre distintos escenarios emblemáticos de la Ciudad de México, evidenciando su admiración por el país.

Pero eso no es todo, pues la frase 'I'm going to Mexico to fiesta' (Me voy a México de fiesta) acompaña las imágenes, junto con un mensaje cariñoso al final: “Te quiero mucho México”. Mars agradeció a sus seguidores por el cálido recibimiento durante sus presentaciones en el Estadio GNP Seguros (anteriormente conocido como Foro Sol). “Gracias Mexico City por 3 hermosas fiestas. Pude vivir un sueño de la infancia y ser luchador por un día. Estrenando mi movimiento ahora característico: El Oaxaca Shaka ????? ??????? ™? Te quiero MUCHO Mexico Te quiero MUUUUUCCCHHHOOOOO!!!!! ¡¡¡Disfruta de este éxito de club hasta que regrese!!! Sinceramente, su Brunito #ThisIsTheBesta!!!?? ????”, escribió Mars junto a las imágenes festivas.

Hay que decir que el video ha sido recibido con entusiasmo por sus seguidores, especialmente por los mexicanos, quienes dejaron mensajes de agradecimiento y felicitación en los comentarios. Entre las reacciones destacadas se encuentran las de la conductora Andrea Legarreta y la actriz Grettell Valdez. Además, el video ha logrado captar la atención de celebridades internacionales, como Lady Gaga, quien ha expresado su admiración y alegría por la divertida y cariñosa muestra de Mars hacia la cultura mexicana.

La aparición de Bruno Mars en el video, con su interpretación festiva y auténtica, refuerza el vínculo especial que ha formado con México, demostrando su aprecio y amor por el país a través de un emotivo y culturalmente enriquecido homenaje.

Fuente: Tribuna