"Callarle el hocico": Andrea Legarreta estalla en 'Hoy' por amenazas de Adrián Marcelo a Arath

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida conductora y actriz Andrea Legarreta aprovechó la reciente transmisión del programa Hoy para lanzar un duro mensaje por todo lo que está ocurriendo dentro de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México. La exesposa de Erik Rubín se mostró totalmente en contra de los comentarios y amenazas que ha lanzado el regiomontano Adrián Marcelo hacia Arath de la Torre.

La titular del matutino de Televisa externó su molestia y no se quedó callada, después de que Marcelo confesó que tiene un as bajo la manga contra De la Torre para sacarlo de su centro y hacerlo perder el reality jugando con su mente. Durante la sección Desayunando y chismeando, Andy expresó su molestia diciendo: "Como público, este tipo genera un shock, una indignación y una frustración".

Legarreta mencionó que le parece "increíble" todo lo que dicho Adrián dentro de la casa: "Lo que es capaz de decir y la manera de amenazar, decir 'yo no tengo nada que perder, vamos a sacarlo con un infarto en ambulancia a Arath'", expresó la conductora furiosa. En este sentido, Andrea alabó el comportamiento de su compañero de trabajo, y aplaudió que a pesar de todo lo que vive dentro de la emisión, siga demostrando la calidad de ser humano que es.

Arath de por sí el amor que le tenemos, la admiración porque sabemos su historia, sabemos que como cualquier ser humano ha tenido etapas difíciles, y a veces decisiones tal vez en donde ha reaccionado fuertemente".

Y hasta tachó a Adrián de ser un "psicópata": "Es increíble el trabajo que ha hecho con él mismo, la prudencia, la paciencia para no partirle el hocico a semejante psicópata, o sea, de verdad es increíble y frustrante ver lo que es capaz de hacer este tipo", manifestó. Asimismo, Andrea mencionó que Gala Montes está actuando de la manera correcta frente a todas las provocaciones del reconocido youtuber.

Finalmente, cuando su colega y compañero Paul Stanley mencionó que lo más fuerte del comportamiento de Adrián es que él presume tener un título en Psicología, Legarreta externó su sorpresa porque los demás integrantes del equipo del influencer no le hacen ver sus errores. "Qué manera de humillar a la gente, qué manera de manipular y todos los otros de Tierra viéndolo, ¿cómo?, como pasmados, o sea, ¿por qué no tienen personalidad propia?, ¿por qué no son capaces de enfrentarlo?".

Gomita es de las pocas de Tierra que sí se está dando cuenta del nivel de maldad de este güey", remató.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy