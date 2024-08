¿Es lesbiana? Tras veto de Televisa, exconductora de TV Azteca hace confesión y deja en shock

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora, quien estuvo vetada de Televisa durante años y que hace poco hizo su debut en TV Azteca, dejó sin palabras a miles de televidentes debido a que en una reciente confesión habló sobre sus preferencias y reveló de una vez por todas si era lesbiana. La también modelo protagonizó un fuerte escándalo en el pasado, debido a que un novio la dejó y salió del clóset.

Se trata de la guapísima Rebecca de Alba, quien comenzó su carrera en la empresa de San Ángel para conducir el llamado matutino Un Nuevo Día al lado del primer actor César Costa. También actuó en la serie S.O.S.: sexo y otros secretos (2007-2008), y condujo dos temporadas del programa Ellas Dicen. Mientras que en el Canal Azteca Uno debutó siendo juez del certamen Mexicana Universal.

Derivado de esta contratación se especuló que la exreina de belleza había sido vetada de Televisa y que estaba etiquetada como "persona no contratable". En el año 2021 De Alba volvió a la empresa del Ajusco siendo la conductora de la primera temporada de MasterChef Celebrity, sin embargo, el reality fracasó debido a que hubo un brote de Covid-19 entre el elenco y presuntamente ella estuvo al borde de morir.

Rebecca de Alba y Ricky Martin

Tras alejarse de la televisión y de los chismes varios años, Rebecca regresó al 'ojo público' recientemente debido a que publicó una carta en la que habló abiertamente de sus preferencias. Y es que luego de que la conductora tuviera un polémico romance con Ricky Martin, quien terminó saliendo del clóset, ha enfrentado varios rumores sobre tener gusto por personas del mismo sexo.

Cansada de estos rumores, De Alba negó estas especulaciones publicando un enorme mensaje en su cuenta oficial de Instagram: "Les voy a platicar algo de mí; No soy lesbiana. Tampoco asexual. Sé que mucha gente lo piensa o lo comenta solo por decir algo de mí o porque es tal su ignorancia y morbo que el haber tenido un novio homosexual me convirtió como por arte de magia en una mujer o en una persona gay".

La guapa rubia mencionó que la homosexualidad "no es gripe", por lo cual su exnovio boricua no la 'contagió' como muchos estarían pensando. Asimismo, la mexicana de 59 años aclaró que ella no buscaba darle explicaciones a nadie y mencionó que todo lo que puedan opinar sobre su vida le parece "irrelevante":

Jamás me imaginé que el ser una persona discreta reservada, cuidadosa de mi vida personal, el no exponer a mis parejas que no son públicas, el no estar casada, no se respete como un simple estilo de vida sino que directamente me quieren poner etiquetas, mentir".

Rebecca de Alba niega ser lesbiana

