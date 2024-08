¿Fue su amante? David Zepeda confirma si tuvo aventura con Irina Baeva cuando ella tenía pareja

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En los últimos días el nombre de Irina Baeva ha estado en todos los titulares de la prensa debido a su polémico rompimiento con Gabriel Soto. A raíz de esta noticia comenzaron a salir a luz diversos detalles de la vida privada de la actriz rusa, entre ellos que presuntamente tuvo una 'aventura' con su compañero actor David Zepeda, cuando ella tenía pareja. A fin de aclarar lo sucedido, el galán sonorense ya salió a hablar al respecto.

Quien ventiló esta información fue Alfredo Abundis, primer novio de Irina tras mudarse a México; semanas atrás este sujeto comentó que una de las razones de su ruptura con la también modelo fueron los mensajes que la rusa intercambiaba con David: "La verdad tiene como una década, ya no me acuerdo bien, lo que sí recuerdo es que la chuleaba mucho y le decía que estaba hermosa y bellísima… La pretendía y ella se dejó deslumbrar", mencionó Abundis.

Ex de Irina Baeva acusó a David Zepeda de meterse en su relación

Tras divulgarse esta noticia, los medios buscaron a Zepeda en el reestrenó de la nueva temporada de Perfume de Gardenia para preguntarle de su presunto vínculo con Irina y el respondió tajante: nunca coqueteó con la ex de Gabriel Soto. "No hombre, nada que decir mi hermano, nada que ver, nada que ver, pregúntale a ella", contestó el histrión a las cámaras del programa De Primera Mano.

Posteriormente, el artista de 50 años rechazó que este tipo de cuestionamientos y especulaciones le incomodaran en lo absoluto y reiteró que la villana de las novelas Soltero con hijas y Amor Dividido puede confirmar que ese coqueteo jamás existió: "No mi hermano, no me molestó porque pues no, nada que ver”, recalcó el actor de Televisa nacido en Nogales, Sonora.

Finalmente, David manifestó que por el momento nada puede opacar la felicidad que siente al ser protagonista de la obra Perfume de Gardenia junto a Aracely Arámbula. "Hermosa, radiante, talentosa, canta hermoso, actúa, baila y se ve espectacular. Pues un honor mi niña, es un honor compartir con tantas estrellas, celebridades, comediantes, uno disfruta mucho a estos compañeros y sobre todo hay una bonita energía y compartimos anécdotas durante los ensayos o previos a la presentación", concluyó.

Fuente: Tribuna