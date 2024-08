Nueva polémica en 'LCDLFM 2': Wendy Guevara lanza tremenda advertencia a este habitante

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una de las cosas que ha hecho que La Casa de los Famosos México tenga tanto éxito entre el público es que las polémicas no solo se quedan dentro del reality show, sino que tienden a salir para manchar a algunas celebridades del exterior, tal fue el caso de Wendy Guevara, en días recientes, quien fue atacada por uno de los participantes dentro de la mansión y así fue como reaccionó la ‘Perdida’.

Se trata de Sian Chiong, habitante que en días recientes, arremetió en contra de la influencer y ganadora de la primera edición del reality show de Televisa, ¿la razón? La celebridad comparó a Ricardo Peralta con Wendy y dejó en claro que ‘La Loba’ era muy superior en todos los aspectos frente a la ‘Perdida’, argumentando que él era culto y sabía varios idiomas, a diferencia de Guevera, hecho que molestó a la famosa.

“Tú sí tienes cultura, sabes varios idiomas, has viajado. Es bueno hablar contigo”, declaró.

Wendy Guevara arremete en contra de habitante de La Casa de los Famosos México

Como era de esperarse, dichas declaraciones llegaron a Wendy Guevara, quien fue cuestionada al respecto por varios medios de comunicación, incluyendo al canal de YouTube, De la Rosa TV; fue entonces que la exintegrante del Team Infierno dejó entrever que Chiong había ‘perdido el piso’, puesto olvidaba quiénes eran los que lo veían en la televisión.“Él debe de agradecerse a la gente como yo, somos los que prendemos la televisión mi amor, cuando tú haces un papel o algo, somos los que te damos de tragar, mi vida. El chico todo el mundo se viene haciendo la víctima, que no tiene otro talento que tener ojos bonitos”, declaró.

Por otro lado, la famosa dejó en claro que Sian debía respetar a los demás, puesto él la había atacado en primer lugar: “Cada cabeza es un mundo y hay que respetar lo que otras personas dicen, pero si me atacan que me tengo que defender y luego a mí me encanta pelear”, dijo la famosa amiga de Paola Suárez. “Déjalo que salga, ya ahora que salga… La verdad es un mueble el chico, todo el mundo sabemos y que aburre y no da nada de contenido”, aseveró la famosa.

¿Qué fue de Wendy Guevara tras ganar ‘LCDLFM’?

Wendy Guevara se coronó como la indiscutible ganadora de La Casa de los Famosos en el mes de agosto del 2023, lo cual consiguió gracias al gran carisma que demostró a lo largo del show. Ahora, la estrella cuenta con diversos proyectos en Televisa e incluso grabó una telenovela corta que se transmitió durante los Juegos Olímpicos de París 2024, conocida como Amor VieJJOO, la cual protagonizó junto con Julián Gil.

