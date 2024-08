Presunta amante de Cruz Martínez desmiente ser ella la tercera en discordia: "Es injusto"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La confianza en una relación puede cambiar de un instante a otro. Una de las relaciones más sólidas desde 2003 se vino abajo tras filtrarse fotografías que confirmarían una infidelidad por parte de Cruz Martínez hacia Alicia Villarreal. Con base en la imagen, se especuló que la tercera en discordia sería la cantante Germaine Valentina, quien ha hecho frente a las acusaciones en su contra.

A través de videos que colgó en sus redes sociales, la joven se dijo enterada de los rumores que la posicionan como la amante del productor estadounidense, ante lo cual reaccionó a la defensiva y presentó varios argumentos para desmentir a todos aquellos que la señalan como la culpable de una crisis matrimonial.

Las declaraciones fueron recogidas por Venga la Alegría. En ellas, la tiktoker venezolana afirmó que la están difamando y mostró ante cámaras la supuesta fotografía en la que ella aparece besando al músico. Sobre esta mencionó que su identidad no coincide con la de la mujer y argumentó que la postal está tomada desde un ángulo 'estratégico' para culpabilizarla.

Esta es la imagen que sembró las sospechas de una infidelidad

Si bien reconoció que sí se encuentra trabajando con Cruz Martínez, comentó que lo hace con respeto y con distancia profesional. Añadió que en cada reunión que pactan para definir temas laborales, asiste en compañía de su equipo, así como de su mamá y hermano. Por lo que nunca han coincidido a solas.

Por otra parte, compartió que ella cuenta con evidencia de aquel día en el que ella viste un outfit rosa y un peinado de chongos, un look muy distinto al que luce la fémina que participa en el engaño romántico. "No andaba vestida de negro, como andaba esa mujer". Y explicó que tanto ella como su equipo vio cómo la mujer se le acercó, le tomaron una fotografía y después se fue.

Admitió que estos chismes han afectado su vida artística y personal. "No saben el daño que me están causando", compartió. Además, dijo que se encuentra en la construcción de sus sueños y proyectos, mismos que han sido salpicados por esta polémica, lo que ha ocasionado que estos "se hundan y se destrocen". Lamentó que esta situación la esté desfavoreciendo y que no cuente con "el dinero, ni los contactos" para poder defenderse en esta pelea mediática. "Yo lo único que tengo es la verdad", aseveró.

Fuente: Tribuna Sonora