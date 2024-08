TV Azteca: Tras ser desahuciada, querida actriz realiza su última aparición en televisión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El cáncer es una enfermedad que suele afectar a la gente sin importar su condición, carrera y estatus social; un ejemplo de ello es el que le ocurrió a la actriz Renata del Castillo, quien es reconocida por trabajar en diversos programas de historias de vida como es el caso de Lo que callamos las mujeres, donde en días recientes protagonizó un episodio en el que contó su lucha personal con el mencionado padecimiento.

De acuerdo con algunos informes, el mencionado capítulo del afamado programa de TV Azteca fue su última aparición de la celebridad en televisión, algo que se caracterizó por ser de suma importancia para ella, puesto se trata de un episodio que busca mostrar la lucha emocional de las personas que padecen este tipo de enfermedad: “Lo vi como una oportunidad de ser portavoz de algo diferente e importante como es estar bien”.

Afamada actriz es diagnosticada con cáncer y hace su última aparición en TV Azteca

Créditos: Internet

La famosa continuó sus declaraciones a través de Instagram, relatando que, para ella, el cáncer no significa una “sentencia de muerte”, sino que lejos de ello se trata de una nueva oportunidad de “seguir con la vida”: “No lo veo tan complejo, la gente lo queremos ver complejo, pero por sí mismo no es complejo”, declaró la celebridad. La famosa continuó su relato destacando que, su manera de sobrellevar las cosas es llorando, para luego levantarse a dar lo mejor.

Si bien, Renata del Castillo ha pasado varios años peleando con el cáncer e incluso ha rogado a través de redes sociales por apoyo económico y donantes de sangre, la realidad es que se ha caracterizado por tener una gran actitud ante los problemas e incluso ha sido una de las principales exponentes sobre los pacientes de esta enfermedad, esto con la finalidad de quitar algunos estigmas que se tiene con respecto a quienes padecen dicha condición.

Renata del Castillo llegó a declarar que le parece algo “muy bello poder decirle a la gente que esto no es una oportunidad de vida, no es una sentencia de vida, no es una sentencia. Transmitirle al público algo importante, algo más allá de lo que se dice que es el cáncer”, llegó a informar. Por ahora, la actriz está en la lista de espera de un tratamiento conocido como medicina de precisión, que podría combatir el cáncer que padece.

Fuentes: Tribuna