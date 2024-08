Ya olvidó a Fernando del Solar: Su viuda se abre al amor a 2 años de su muerte: "Me lo merezco"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado mes de junio se cumplieron 2 años desde la dolorosa muerte de Fernando del Solar, y si bien, su viuda Anna Ferro se había negado a rehacer su vida, su opinión cambió en la actualidad. A través de una reciente entrevista exclusiva con el programa Venga la Alegría, la instructora de yoga explicó que ha decidido abrir su corazón al amor tras vivir su proceso de duelo y superar la ausencia de su esposo.

Durante su charla con reporteros de TV Azteca, la mexicana también reveló detalles de la batalla legal que enfrenta con Ingrid Coronado por la herencia del fallecido presentador, debido a que ambas pelean un departamento que el argentino adquirió a través de un fideicomiso junto con la conductora cuando eran pareja. Ferro expresó que su único deseo es que todos los involucrados queden contentos y tranquilos al finalizar el proceso.

Asimismo, resaltó que las autoridades decidirán a quién le pertenece el inmueble que protagoniza dicha disputa legal: "Quisiera que fuéramos más rápido, pero va lento, pero seguro. O sea, la abogada, lo que me dice Marianita, es ‘vamos lento, pero vamos paso a paso, se van haciendo las cosa'", explicó la instructora de yoga y añadió que ella está ansiosa de que se llegue a una resolución:

Así es muy burocrático, no puedes acelerar las cosas, yo quisiera ya cerrar, saldar, dejar todo finiquitado, para que todas las partes estemos en paz, y me refiero a todas, es tanto del otro lado, como yo, como los niños, como mi suegra, como mis cuñadas, que todos estemos ya en paz", agregó.

Anna Ferro está lista para volverse a enamorar

Cambiando de tema, Anna reveló que luego de más de dos años de la muerte de Fernando, por fin ha decidido pensar en el terreno amoroso y ya se encuentra en espera de una nueva pareja sentimental. "Mi corazón está sanando, sí, sí estoy abierta al amor porque me lo merezco, porque sé que él hubiera querido eso para mí, ahora lo entiendo". La viuda de Fernando mencionó que aunque al inicio le parecía indignante pensar en rehacer su vida, su idea ya cambió:

Para mí era un enojo total, la verdad sí me molestaba muchísimo, pero hoy en día ya lo tomo con esta sabiduría, con esta calma, entiendo porque mi corazón ha ido sanando, y no es que lo olvide, porque nunca olvidas, pero sí te das la oportunidad, tengo todo el derecho de ser feliz y de rehacer mi vida", aclaró.

Por último, Anna Ferro reveló que recientemente el espíritu de Fernando del Solar se le hizo presente. "A las tres y media de la mañana se encendió la televisión, y aparece en pantalla y dice 'Bienvenido Fer nuevamente’, y yo me quedé así (en shock), no me acuerdo ni qué programa era, y yo te prometo que me quedé fría, dije 'ok, ¿estás aquí?, ¿qué pasa?, a ver dime', pero a los cinco minutos me volví a quedar dormida, y pude soñar con él", concluyó.

