CAOS en la preventa para 'Prófugos del Anexo'; fans reaccionan con memes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La preventa exclusiva para los conciertos que ofrecerán en conjunto Julión Álvarez y Alfredo Olivas era uno de los eventos más esperados por los fans. Cuando al fin ocurrió, los admiradores tuvieron que hacerles frente a distintas complicaciones que motivó disgustos, aunque también graciosos memes en redes sociales.

Comprar boletos para ir a escuchar a los artistas más reconocidos se ha vuelto un verdadero calvario, pues el público se ve forzado a lidiar con el estrés que generan las filas virtuales, problemas para cargar la página o bloqueos ocasionados por la saturación en el sitio web. Este martes 13 de octubre le tocó a los amantes del regional mexicano batallar son este cúmulo de situaciones para así reservar espacios en alguna de las dos fechas en la que los cantantes se presentarán en la Plaza de Toros de la Ciudad de México.

Te podría interesar Julión Álvarez Julión Álvarez y Alfredo Olivas anuncian nuevas fechas de preventa para 'Prófugos del Anexo'

Meme sobre el colapso de la fila virtual para comprar entradas para el concierto

Varios vivieron esta tensa experiencia y para aligerar la frustración se desahogaron en graciosos memes con los que empatizó el resto de los interesados, lo que resultó en una ágil interacción entre internautas que dejaron 'me gustas' y comentarios que se sumaron al tema. Aunque desde luego, también hubo quienes tomaron el problema con menos humor, por lo que sin ningún tipo de filtro expresaron su malestar en torno a la ineficiencia de la boletera.

De que chingad*s sirve ser el turno 200 para comprar boletos, si cuando me dirigen me sale el error. La actualizas y te manda al lugar 150mil... P*nche página c*lera eligieron los prófugos del anexo", escribió un usuario molesto.

Del lado contrario están quienes supieron verle el lado cómico con comentarios del estilo: "Sálganse de la fila de los prófugos del anexo, quiero estar sola", "Solo me faltan 19 mil personas y consigo mi boleto para Prófugos del Anexo" y "Querido Dios sé que he sido una p*rra casi toda mi vida y he sido cruel con mucha gente y en verdad lo siento mucho, pero por favor, Dios, te ruego que me dejes ir al Prófugos del Anexo", es una clara referencia a un diálogo de la popular serie Euphoria.

Meme con referencia a Bob Esponja

¿Cuánto cuestan los boletos?

De acuerdo con la información oficial los costos van desde los 980 hasta los 12 mil 90 pesos mexicanos. A continuación te dejamos una lista de los precios según la zona que elijas.

-Ruedo $12,090.00

-Barrera $9, 660.00

-Primer tendido $6,040.00

-Segundo tendido $3,020.00

-Palcos $2,180.00

-Lumbreras $1,450.00

-Tercer tendido $980.00

Fuente: Tribuna Sonora