David Zepeda confirma que tuvo acercamientos con Irina Baeva y manda mensaje a Gabriel Soto

Ciudad de México.- A pesar de que ya negó haber coqueteado con Irina Baeva, recientemente el actor sonorense David Zepeda reconoció que sí había conocido a la actriz rusa hace muchos años y habló del vínculo que los conectó cuando ella recién arribó al país azteca. Como se recordará, el primer novio mexicano de Irina, Alfredo Abundis, aseguró haber encontrado mensajes entre David y la también modelo, por lo cual decidió terminar su relación.

Luego de que Zepeda fuera relacionado con Irina, en medio de su controversial separación con Gabriel Soto, él decidió salir a deslindarse de cualquier rumor de amorío. En entrevista con diversos medios como Sale el Sol, el protagonista de la obra Perfume de Gardenia confesó que su primer acercamiento con la originaria de Moscú fue solamente por trabajo:

A Irina la conocí prácticamente cuando ella había llegado aquí a la Ciudad de México. Tenía como dos semanas que había llegado y nos faltaba… (una modelo)", explicó David.

El galán de telenovelas como La Fuerza del Destino, Vencer el desamor y Mi Fortuna es Amarte aseguró que su mánager le sugirió contratar a Irina: "Yo estaba a punto de grabar un videoclip de una telenovela y mi mánager estaba conmigo acá en Televisa. Y ella pasó y mi mánager me dijo ‘ella me gustaría para el videoclip’. Así fue en la cafetería de acá de Televisa, se le acercó mi mánager y le invitó a trabajar", añadió.

Acto seguido, David recalcó que su único interés por Irina fue laboral, aunque actualmente conservan un vínculo amistoso, por lo que nunca hablará nada malo de ella. "No lo sé, es muy difícil. Te digo las relaciones personales. Yo no lo sé, no podría aventurarme a decir algo. Yo lo que conozco de ella es una niña muy entregada y viene desde Rusia luchando por un sueño. Y eso es admirable", dijo el sonorense alabando a Irina.

Sobre la ruptura sentimental entre su colega Gabriel Soto y Baeva, luego de más de 5 años de relación amorosa, David manifestó su deseo de que exista paz en la vida de ambos con la decisión que tomaron. "Sí, Gabriel es mi compadre. ¿Como no?, le tengo un gran cariño. Hemos trabajado también juntos. Y yo lo único que quiero ya es que sean felices tanto Gabriel como Irina y que su corazoncito esté bien. Eso es lo más importante", declaró.

Finalmente, el artista que en breve iniciará las grabaciones del melodrama que lleva por título tentativo Amar, explicó que prefiere llevar su vida personal de forma privada. "En ocasiones pasas muchas horas en un set de grabaciones compartiendo y conviviendo con estas mujeres tan hermosas no solo físicamente, sino extraordinarios seres humanos que las vas descubriendo, y trato yo no de involucrarme, hace unos momentos compartía que sí me he enamorado, y a veces ni siquiera ellas se enteraron", confesó.

