"Eres comadre": Pepillo Origel estalla en vivo y exhibe a conductor de Televisa por gay

Ciudad de México.- Sin duda alguna Juan José Origel se ha caracterizado por ser un periodista que no tiene 'pelos en la lengua' a la hora de abordar algún tema que esté generando polémica en el medio del espectáculo mexicano. Recientemente el expresentador de Ventaneando contó que no soporta ni un poco al influencer Ricardo Peralta y de paso expuso a otro conductor de Televisa por ser su "comadre".

Fue en la reciente emisión del programa Con Permiso donde Pepillo Origel hizo estos comentarios en contra de nadie más y nadie menos que Jorge Ugalde. Como se sabe, este reportero de espectáculos es abiertamente gay desde hace años y de hecho, en el año 2022 celebró su boda con Raúl Arregui, evento que llamó mucho la atención porque estuvo repleto de famosos y artistas.

Frente a las cámaras del Canal Unicable, Pepillo comenzó a decir que él deseaba que Ricardo no ganara el reality porque no quería tenerlo de invitado en su programa. En ese momento Ugalde lo interrumpió y le dijo a Origel que la 'Loba' sí visitaría el foro aunque no gane. Esto no agradó para nada al conductor estelar y refutó el comentario diciendo: "Tú eres hasta comadre de él", dijo el periodista, dejando en shock a todos los presentes.

Salió raspado (Jorge Ugalde)", mencionó Martha Figueroa.

Pepillo Origel le declara la guerra a Ricardo Peralta

Como se mencionó anteriormente, Pepillo ya le declaró la guerra a Ricardo Peralta por su participación en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México. Mientras tenían de invitada a Shanik Berman, el originario de León aseguró que no puede ver ni en pintura al youtuber conocido por su programa Pepe y Teo: "Dime una cosa, ¿no te caía en la punta el jot...? mmm Ricardo, ¿cómo se llama?", expresó Origel.

Acto seguido, Shanik mencionó que Peralta lo trataba como su "madre" dentro del reality, por lo que el conductor estalló furioso: "Ay tu madre, tu madre está en el cielo... qué madre pura madre", dijo Juan José. Hasta este momento se desconoce cuál es la razón por la que Pepillo no soporta a 'Torpecillo', pero el periodista aseguró que está muy pendiente de lo que ocurre en LCDLF México y probablemente no le está gustando el comportamiento de este habitante.

