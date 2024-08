Hospitalizan de emergencia a Chingu Amiga; fans sospechan que padece este síndrome

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Chingu Amiga es una de las influencers más queridas en redes sociales, ya que suele mostrarse un lado muy tierno y sincero ante el público, es por ello que su estado de salud causa sincera preocupación entre sus seguidores. Hace unas horas, la creadora de contenidos de origen asiático, pero asentada en México, de cuya cultura se enamoró y tiende a retratarla y difundirla a través de sus videos e imágenes, compartió una historia en Instagram en la que le contó a su comunidad que fue hospitalizada de emergencia, aunque no especificó el motivo que la llevó a esta situación.

La youtuber explicó que la intervención médica ocurrió poco antes de su participación en el evento VidCon 2024, celebrado durante el pasado fin de semana en el centro Citibanamex. Pese a que se sentía agotada y necesitaba descansar, confesó que hizo un esfuerzo por asistir a la convención anual de vídeo en línea para no defraudar a sus fans. Incluso en el lugar se mostró sonriente y siempre dispuesta a interactuar de manera cariñosa con las personas que la buscaron para darle obsequios, tomarse fotografías o simplemente para conversar con ella.

"Reviví", informó Chingu Amiga en redes

"Salí del hospital. Hago mi mejor esfuerzo para ir a la VidCon [...] Me veo mal", dijo Sujin Kim, visiblemente cansada. A la par, intentó no generar alarma y tranquilizó a su público asegurando que el percance no fue grave y que se recobraría pronto. Esta no es la primera vez que Chingu Amiga tiene que ingresar al hospital; su audiencia afirma haber detectado síntomas del síndrome de burnout, mismos que la han desgastado físicamente.

El proceso de recuperación parece ser lento, pese a ello, la tiktoker procura mantenerse activa en Internet. En las últimas horas publicó una fotografía con la descripción: "Reviví". Una vez más estable, se dio el tiempo de revisar los regalos que sus seguidores le dieron el domingo 11 de agosto. Muchos de los presentes que desenvolvió eran doctores Simi personificados como ella, dicho gesto fue agradecido por Chingu Amiga. Entre las cosas que le entregaron también se encuentra ropa, cartas y golosinas. Mientras enseñaba cada detalle, se dejó ver emocionada por todos

Sus admiradores le obsequiaron dulces, vestidos y muñequitos

Fuente: Tribuna Sonora