Irreconocible y divorciada: Tras retiro de novelas y cirugías, exvillana de Televisa se une a 'VLA'

Ciudad de México.- Una famosa actriz de telenovelas, quien hace una década renunció a su carrera en Televisa para dedicarse a su labor como madre, dejó sin palabras al público debido a que la mañana de ayer martes 13 de agosto reapareció en el programa Venga la Alegría y muchos aseguran que luce irreconocible. El cambio físico de la artista es porque presuntamente se sometió a varias cirugías y subió de peso.

Se trata de la guapísima Marisol Santacruz, quien comenzó su carrera en el espectáculo siendo modelo y fue ganadora del título 'El Rostro de El Heraldo'. Su primera telenovela en Las Estrellas fue Alcanzar una estrella II, del productor Ernesto Alonso. Hasta la fecha, es recordada por su trabajo como villana en los melodramas Carrusel de las Américas y Cañaveral de Pasiones, así como por dar vida a un ángel en la novela infantil Carita de Ángel.

Otras novelas en las que participó fueron Niña amada mía (2003), Rebelde (2004-2006), Camaleones (2009-2010), Soy tu dueña (2010), Dos hogares (2011-2012) y la última, Libre para amarte (2013); tras culminar este proyecto, Marisol decidió dedicarse a la crianza de su hijo Luis Miguel, quien nació luego de que la actriz atravesara dos divorcios y que además perdiera un embarazo, debido a problemas en su relación.

Antes y después de Marisol Santacruz

Tras dejar la actuación, Marisol se convirtió en estilista y de hecho hasta montó su propio salón de belleza, el cual ella misma atendía ofreciendo servicios desde mantenimiento de uñas en pies y manos, peinados, corte de pelo y maquillaje. Desafortunadamente, la actriz tuvo que cerrar su negocio y aunque planeó su regreso a la actuación, ya que en 2023 se le vio en los foros de Televisa, hasta el momento sigue sin volver a las novelas.

No obstante, hace algunas horas Santacruz sí volvió a la televisión pero haciéndole la competencia al Canal de Las Estrellas, ya que la invitaron a formar parte del programa Venga la Alegría. La intérprete de 52 años se unió al matutino como invitada especial de la sección Gánale al Capi, donde se enfrentó a un duelo de baile con 'El Capi' Pérez, quien salió victorioso. Al público no le gustó la presencia de Marisol en el foro ya que les pareció "aburrida" y creen que no le puso empeño a su baile. ¿Te gustaría ver a la actriz de regreso en las novelas?

Fuente: Tribuna