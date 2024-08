Llanto en Televisa: Hija de Eric del Castillo llega a 'Ventaneando' con triste noticia de su padre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El público de Televisa se encuentra en shock y muy triste luego de que la conductora Verónica del Castillo diera una entrevista exclusiva al programa Ventaneando y revelara una trágica noticia sobre su afamado padre, Eric del Castillo. La hermana de Kate del Castillo aseguró que el último adiós del primer actor está más cerca, de lo que todos sus seguidores piensan.

La exintegrante del matutino Hoy contó a los reporteros de TV Azteca que ella desea que don Eric se retire de la actuación cuanto antes, pues el histrión tiene unos temas de salud que debe atender a la brevedad. "Ya dijo que esta novela iba a ser la última, espero que ya se retire y se cuide", mencionó Del Castillo, quien es conferencista y terapeuta de Reiki.

Verónica contó que desea que el intérprete de cine, teatro y televisión abandone los foros de una vez por todas, para que se someta a la cirugía de espalda que tanto necesita, luego de quedar lastimado desde una caída en su casa en el 2021. "No se ha operado, pero necesita esa cirugía, tarde o temprano", mencionó Vero a los reporteros de Ventaneando.

Otra situación familiar que ventiló Del Castillo ante los reporteros fue que su hermana Kate sigue lidiando con el vértigo y tinnitus que le fue diagnosticado tras la pandemia de Covid-19. La conductora mencionó que ella la está ayudando a sanar a la distancia: "La estoy tratando de apoyar a distancia con frecuencias, con estos dispositivos cuánticos que tengo aquí puestos, y trato de enviarle sanación a distancia".

Eric del Castillo ya había anunciado su retiro

En una antigua entrevista con el programa Hoy, don Eric ya había adelantado que planeaba retirarse de las novelas señalando que el melodrama Mi amor sin tiempo podría marcar su adiós de Televisa: "Pienso posiblemente retirarme, quizá esta sea mi última telenovela, ahora quisiera escribir sobre mi carrera, tengo muchas cosas que decir...", contó el histrión de 90 años.

Cabe resaltar que el intérprete de novelas como Amigas y Rivales, Niña amada mía, Que te perdone Dios y Mi marido tiene familia también habló del momento de su muerte y aseguró no temer a que llegue este momento: "Ya soy sobreviviente, no sé hasta cuándo dure, pero también está cerca a lo próximo, ni hablar, estoy preparado a que Dios me llame, cuando guste, cuando me dé llamado, ahí estaré puntual", mencionó semanas atrás.

