Miley Cyrus festeja por todo lo alto tras hacer historia al ser nombrada ‘Leyenda Disney’

Anaheim, California. – Miley Cyrus hizo historia el domingo 11 de agosto al convertirse en la Leyenda de Disney más joven hasta la fecha. La cantante y actriz recibió este prestigioso reconocimiento durante la Ceremonia de Leyendas de Disney 2024, realizada en el Honda Center de Anaheim, California. La gala, que marcó el cierre del evento D23, estará disponible para su visualización en streaming a partir del 12 de agosto.

El evento no solo celebró a Cyrus, sino que también destacó por su atmósfera única, decorada con numerosas orejas de Mickey Mouse y la participación de un público entusiasta. La Ceremonia de Leyendas, que este año alcanzó su mayor magnitud con la inclusión de 14 personalidades destacadas como Jamie Lee Curtis, Angela Bassett y Harrison Ford, ha sido una de las atracciones más esperadas del D23, un evento de tres días dedicado a los fanáticos de Disney.

Además, hay que decir que la ceremonia, presentada por Ryan Seacrest, se convirtió en un hito al ser la primera en ser transmitida en Disney+ (disponible a partir del lunes a las 2 p.m. del Pacífico/5 p.m. hora del Este). Además, se rindió homenaje por primera vez a una diseñadora de vestuario, Colleen Atwood, quien ha recibido 12 nominaciones al Oscar, y se celebró a Cyrus como la leyenda más joven hasta la fecha.

Bob Iger, CEO de Disney, expresó ante un estadio lleno: “El Premio Leyendas de Disney es el mayor honor que nuestra compañía otorga. Representa una celebración del talento, un reconocimiento al logro y, sobre todo, una expresión sincera de nuestra profunda gratitud”.

Hay que decir que uno de los momentos destacados de la velada fue el emotivo discurso de Miley Cyrus al recibir su premio. Con lágrimas en los ojos, la cantante recordó sus días como Hannah Montana y mencionó que el sentimiento de la canción This Is The Life sigue vigente. “Estoy aquí todavía orgullosa de haber sido Hannah Montana, porque ella hizo a Miley de muchas maneras,” dijo Cyrus. “Este premio va dedicado a Hannah y a todos sus increíbles y leales fans y a todos los que han hecho mi sueño una realidad. Para citar a la leyenda misma: ‘Esta es la vida’. Gracias”.

La gala incluyó una emocionante actuación de Lainey Wilson, quien rindió homenaje a Cyrus interpretando The Best of Both Worlds, la canción principal de la serie Hannah Montana. Wilson, que comenzó su carrera imitando a la icónica estrella de Disney, llevó al escenario un atuendo de mezclilla con pedrería y un sombrero de vaquero blanco, evocando el estilo de Hannah Montana. Tras su actuación, Wilson expresó al público que era “verdaderamente un sueño hecho realidad”.

La ceremonia también fue testigo de momentos conmovedores, como el discurso de Harrison Ford a sus admiradores, quien agradeció el cariño recibido, y el tributo presentado por Danny DeVito a su amigo James L. Brooks, conocido por sus contribuciones a The Mary Tyler Moore Show y The Simpsons. Además, la presentación de Angela Bassett, realizada por el director Ryan Coogler y las Dora Milaje de Wakanda, agregó un toque especial a la velada.

La Ceremonia de Leyendas de Disney 2024 no solo celebró a las personalidades destacadas del entretenimiento, sino que también reafirmó la profunda conexión emocional y el impacto duradero de Disney en la cultura popular.

Fuente: Tribuna