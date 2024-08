Paty Navidad, exactriz de Televisa, aparece y tunde a Anabel Hernández por vincularla al narco

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de haberse retirado de las novelas de Televisa y probar suerte en diferentes realitys, la actriz Paty Navidad reapareció en la televisión en horas recientes y lo hizo para encarar a la periodista Anabel Hernández, quien a través de sus libros exhibió que la sinaloense estaba relacionada al narco. La intérprete de novelas como La Fea Más Bella estuvo de invitada en el programa La Mesa Caliente, de Telemundo, y debatió con Anabel completamente en vivo.

Según expuso la periodista en uno de sus libros, Navidad estuvo cantando en un evento privado del narcotraficante fallecido, pero desde un inicio se negó a cumplir los caprichos del capo. Luego la sinaloense aceptó que sí conoció a Beltrán Leyva y dijo que fue llevada con engaños a su evento, pero negó que el narcotraficante se haya sobrepasado con ella como aseguró Hernández.

La tarde de ayer, la actriz de novelas como Por Ella Soy Eva tuvo un encuentro con Anabel a través de una videollamada totalmente en vivo y visiblemente molesta e incómoda con la situación, señaló: "¿Qué te pasa? Anabel, hola, soy Patricia Navidad, qué bueno que te veo, que es por un medio que no es personalmente como me hubiera gustado. A mí me mencionas en uno de tus libros con tres historias distintas".

Hay una la cual yo acepté, y conté desde que pasó porque me enorgullece y cuenta a mi favor en la cual deja en claro mis valores, mi integridad, mi dignidad y quién soy”.

Acto seguido, Navidad aseguró que Anabel ha estado escribiendo libros a base de mentiras y no tiene forma de comprobar todo lo que dijo sobre ella: Pero hay otras dos historias que mencionas que son completamente falsas. Yo te invité en ese momento a que me mostraras las pruebas. Creo que tu libro está basado en cosas que te dicen. Es un libro que está escrito de una manera tramposa para mí, de que me contaron, se dice y se rumora. No hay cómo me compruebes esas dos historias que son completamente diferentes".

Paty Navidad responde a acusaciones de Anabel Hernández

Yo no me dedico al narcotráfico ni tengo ni un solo nexo como usted lo ha dicho. Quise ponerle una demanda, no puedo porque su libro está escrito de manera chismosa, usted lo tiene que vender como cómics, como ciencia ficción, o como chismes. Usted cuenta verdades con mentiras, y al usted combinar verdades con mentiras, se pierde el valor de todo su libro".

Los ánimos se fueron encendiendo durante la charla, por lo que Anabel retó a Navidad con respecto al tema legal y dijo que no teme a su demanda: "Hágalo". Debido a que los reclamos por parte de Paty no cesaban, Hernández no se quedó callada y objetó: "El que se siente ofendido tendría que demandarme, en todo caso si usted se siente ofendida. Le voy a decir por qué no lo hace, no lo hace porque es verdad".

Finalmente, Navidad le pidió a la periodista que saque las pruebas de todo lo que ella habría obtenido a base de sus nexos con el narco: A ver, enséñeme la residencia y las joyas, la reto, debe de tener usted testigos, enséñeme los testigos, la reto para que usted me compruebe a mí porque se van a caer todas sus mentiras. Ni usted ni nadie tiene el derecho a decir nada de mí. Lo que yo tengo me lo he ganado trabajando. Mi integridad, mi dignidad me respalda".

Fuente: Tribuna