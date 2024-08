Televisa en shock: Fernanda Castillo confirma la muerte de un miembro de su familia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más el mundo de la farándula se viste de luto, ¿la razón? La afamada celebridad de Televisa y Telemundo, Fernanda Castillo confirmó la muerte de uno de sus familiares, se trata de su adorado abuelito, quien estuvo a solo cuatro meses de cumplir el centenar de años, hecho que la histrionsita de Teresa reveló a través de un sentido mensaje por medio de su cuenta oficial de Instagram.

Como es bien sabido, desde que las redes sociales existen, las celebridades las han utilizado como un medio en el que abren una ventana para que el público pueda conocerlos de mejor manera, puesto es en ellas donde comparten parte de sus nuevos proyectos, su día a día e incluso noticias lamentables, un ejemplo de ello es el que le ocurrió a la actriz de Monarca, quien la tarde de ayer subió un carrucel de fotografías de su abuelito.

Fernanda Castillo confirma la muerte de su 'abuelito'

Créditos: Instagram @fernandacga

Anexado a ello, la celebridad añadió un mensaje en el que reveló que su adorado abuelito, Rafael, perdió la vida, aunque no brindó detalles acerca de la causa de muerte, sí contó cómo era su relación con él, mostrando que, cuando era joven, pudo llegar a ser un tanto complicada, ya que ambos tenían distintas formas de ver el mundo: “Hoy cuatro meses antes de cumplir 100 años, te fuiste abuelito Rafael. Siempre pensábamos diferente, pero cuando me hice adulta entendí que no tenía que entenderte para quererte y para ver todo lo maravilloso que construiste.”

El mensaje de la celebridad continuó señalando que, a partir de ahora, el último recuerdo de su abuelito con el que se quedaría, sería el de la última videollamada que sostuvieron, dado a que ambos estuvieron muy alegres e hicieron algunas bromas. En la imagen que la famosa compartió del mencionado momento, se puede apreciar al adulto mayor conectado a una bolsa de suero: “Elijo recordarte haciendo bromas como en la última videollamada hace unos días, como el hombre dulce y cuidadoso que era con mi abuela, el cariñoso ‘Ito’ que conoció a Liam”.

A través de Instagram, Fernanda Castillo habla de la muerte de su abuelito

Créditos: Instagram @fernandacga

Como suele ocurrir en este tipo de casos, una gran cantidad de celebridades se aglomero en la sección de comentarios de la publicación de Fer Castillo para brindarle apoyo en este momento tan complicado. Entre ellos se puede mencionar a Azela Robinson, Maite Perroni, Angelique Boyer, Sebastián Rulli, Andrea Legarreta y Rodrigo Cachero, tan solo por mencionar a algunos. Asimismo, varios de los fans de la histrionista se hicieron presentes y enviaron su pésame.

Fuentes: Tribuna