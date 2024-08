Adiós celular: Bolsean a Maluma durante evento en Medellín y envía mensaje a ladrones

Ciudad de México.- Ni siquiera Maluma está a salvo de los amantes de lo ajeno. Como cualquier otra persona fue víctima del robo de sus pertenencias y reaccionó con evidente enojo e indignación, como era de esperarse. El atraco ocurrió a su salida de la Expointernacional Equina Feria de las Flores, celebrada en Rionegro, aledaña a Medellín, su ciudad natal. Según narró, alguien le metió la mano al bolsillo y extrajo su teléfono celular.

El intérprete de Hawái contó a través de historias en Instagram que en primera instancia pensó en "armar un escándalo", pero en seguida intentó tranquilizarse y apostó por seguir una filosofía más calma en la que se autoconvenció de "lo que fue, fue". Sin embargo, lo que sigue molestando al artista es que no ha podido recuperar su cuenta de ICloud. También denunció que el o la ladrona cambió todas sus contraseñas, por lo que además de arrebatarle su dispositivo, también lo dejó sin acceso a su información virtual, sobre la cual hizo hincapié en que no tenía WhatsApp.

Maluma sospecha que los autores del delito están al pendiente de su actividad en rede sociales, por lo que aprovechó para enviarle un poco amistoso mensaje. En él reprochó la actividad criminal y los llamó "ratas". Además los instó a dedicarse a cosas más productivas, como por ejemplo, la música.

Si los ladrones que me robaron están viendo esto, déjense de esas cagad*s no, no se pueden dedicar a ratear ni a robar, ¿pa’ qué?, ¡que ratas! Hagan música, inspírese, hagan algo que los haga sentir bien con ustedes mismos", aconsejó.