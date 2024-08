Cecilia Galliano revela si mantiene una relación amorosa con Gabriel Soto; esto dijo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unos meses, el mundo de la farándula se vio alterado por la noticia de que Gabriel Soto podría serle infiel a su entonces prometida, Irina Baeva, con su compañera de teatro, Cecilia Galliano y aunque la prensa procuró hacer todo lo posible para averiguar si esta relación era real, ambos famosos siempre se comportaron de una manera sumamente hermética al respecto y, luego de ello, la gente se distrajo con la separación de la rusa y el galán de telenovelas.

Es bajo este contexto que los reporteros del programa De Primera Mano no se quisieron quedar con la incógnita y acudieron con la conductora de La Casa de los Famosos México para averiguar si realmente mantenía una amorío con el actor de Mi Camino Es Amarte. Inicialmente, la entrevista se vio encaminada al estado de salud de Galliano, porque recientemente padeció Covid-19, enfermedad que causo grandes estragos en su organismo.

Según lo declarado por Cecilia, estuvo sufriendo por la enfermedad por cerca de tres días, incluso reveló que apenas y podía mover su cuerpo. Aún así, la famosa se mantuvo disciplinada y se dedicó a medir su oxigenación para evitar cualquier complicación con la enfermedad: “La pase bien mal, tres días así… mal, o sea de no poder abrir los ojos, el cuerpo se me reventaba, pero ya ahora vamos a ver si tengo aire”, declaró la celebridad.

Cecilia Galliano revela si mantiene una relación con Gabriel Soto

Créditos: Internet

Como era de esperarse, los medios no tardaron en cuestionar a Galliano sobre la verdadera naturaleza de su relación con Gabriel Soto, a lo que Cecilia respondió que no mantiene ningún vínculo romántico con el histrión y encaró, de manera amable, a los medios de comunicación por continuar con el mismo tema por tanto tiempo: “No, pero con Gaby todo lo pasamos, bueno, hace como… ¿tres meses que estamos con esto?, ¿dos meses?, no sé cuánto ya se me acabaron las palabras”.

Posteriormente, la prensa comenzó a cuestionar a Galliano sobre si era consciente de que ambos hacían una bonita pareja, a lo que ella respondió con una pregunta a los reporteros: “¿Te gusta?”, para luego reírse del tema e indicar que los medios suelen alejarle a todos sus posible novios. Luego de ello, el reportero le dijo que Soto se encontraba soltero, por lo que ahora podrían estar juntos y aunque Cecilia no dijo que no le agradaría la idea, sí afirmó que hoy por hoy Gabriel está en medio de un proceso.

“Yo creo que él está en un proceso, tiene que hacer un proceso, y yo ya estoy sanada hace 9 años”, declaró.

Fuentes: Tribuna