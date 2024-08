Germaine Valentina le exige a Villarreal frenar el odio hacia ella por supuesta infidelidad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hasta hace unas semanas el nombre de Germaine Valentina era desconocido para muchos, pero a partir de que circularon rumores acerca de infidelidad en el matrimonio de Cruz Martínez y Alicia Villarreal el foco se ha centrado en ella al presentarla como la tercera en discordia. Sin duda, este tipo de atención no era el que buscaba la influencer, quien ha usado sus redes sociales para pedir un alto a las especulaciones que la acusan de hacer algo en lo que ella no estuvo implicada.

Sin duda este no era el tipo de atención que buscaba, pues si bien ayer la joven venezolana contó que su carrera estaba en construcción en búsqueda de fama, en los últimos días la gente ha volteado a verla pero no por sus méritos profesionales, sino porque se le señala de haberse relacionado con un hombre casado.

La tiktoker no se ha quedado de brazos cruzados y ha brindado pruebas que demuestran que su identidad no coincide con la de la chica que forma parte del triángulo amoroso. Sin embargo, esto no ha bastado para cesar los comentarios en su contra. Incluso sería la intérprete de Insensible a ti quien los fomenta.

Aliciia Villarreal interactúa con videos de odio hacia Germaine Valentina

En recientes declaraciones, la joven cantante solicitó a Villarreal que sea ella quien le ponga un alto a los ataques en su contra o bien, que deje de alentarlos con ciertas acciones virtuales que pueden ser malinterpretadas por sus seguidores. De acuerdo con Germaine Valentina, Alicia tiende a darle 'me gusta' a los clips en los que se habla mal de la venezolana, "al ella hacer eso, pues el público que la sigue, pues piensan que ella está confirmando o algo así", alimentando así una versión falsa.

Al estar segura de su inocencia, Valentina se atrevió a hacer un llamado a la empatía femenina y "de la sororidad", por lo cual "me gustaría también que ella me ayudara aclarando esas cosas, porque se sabe que no soy yo". Reconoció que esta polémica la ha afectado a nivel personal y artístico, misma de la que no ha podido defenderse con fuerza al no contar con la popularidad y contactos necesarios para hacerle frente a una artista de la talla de Villarreal. A su vez, lamentó que este problema esté hundiendo su carrera y reputación que con esmero ha trabajado.

He tenido muchos ataques y sobre todo como de cuentas falsas, no sé, muchos hates. Ella sabe que no soy yo, porque simplemente no existe ninguna evidencia que me incrimine a mí como para pensar que soy yo".

