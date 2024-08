¡Habrá boda! La actriz Kaley Cuoco anuncia su compromiso con su novio Tom Pelphrey

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Kaley Cuoco, la famosa estrella de The Big Bang Theory, sorprendió rcientemente a sus seguidores con una emocionante noticia: ¡está comprometida de nuevo! La actriz de 38 años y su novio, Tom Pelphrey, de 42 años, están listos para dar el siguiente paso en su relación después de dos años juntos.

La noticia fue revelada por la propia Cuoco en una historia de Instagram el miércoles, donde mostró su bello anillo de diamantes con una foto romántica de la pareja. "Un fin de semana increíble", escribió Cuoco, también compartiendo una imagen en blanco y negro de ellos caminando con su hija Matilda, quien nació en marzo de 2023.

Hay que decir que este compromiso llega como una sorpresa para muchos, ya que Cuoco había declarado en el pasado que no volvería a casarse tras sus dos matrimonios fallidos. En una entrevista para la portada de Glamour en abril de 2022, Cuoco había afirmado rotundamente: "Nunca me volveré a casar. Me encantaría tener una relación duradera o una asociación, pero nunca me volveré a casar. Absolutamente no".

Para quien no lo sepa, la estrella de 8 Simple Rules estuvo casada previamente con el tenista Ryan Sweeting desde diciembre de 2013 hasta mayo de 2016. Posteriormente, se casó con el jinete Karl Cook en junio de 2018, pero anunciaron su separación en septiembre de 2021. Su divorcio se finalizó en junio de 2022, justo dos meses después de que ella conociera a Pelphrey.

Cuoco y Pelphrey confirmaron su romance en mayo de 2022 a través de las redes sociales, publicando fotos llenas de cariño y afecto. En entrevistas posteriores, Cuoco describió su relación como "amor a primera vista". "Tenemos el mismo equipo directivo. De hecho, mi mánager me llevó como invitada al estreno de 'Ozark', y lo conocí allí", recordó. "Fue como si los ángeles empezaran a cantar. Yo estaba como, 'Aleluya'. Fue muy mágico. … Fue perfecto”.

Este nuevo compromiso marca un emocionante capítulo en la vida de Cuoco, quien ha encontrado en Pelphrey un compañero con el que compartir su vida y su nueva familia. Los seguidores de la actriz están ansiosos por ver cómo se desarrolla esta historia de amor que comenzó de manera inesperada y mágica.

