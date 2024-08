Mamá de Gala amenaza a Sabine Moussier; promete enfrentamiento por insultos a su hija

Ciudad de México.- Los conflictos dentro de La Casa de los Famosos han permeado al exterior, donde algunas personas esperan la salida de varios personajes para poder encararlos. Ya lo vimos con Shanik Berman, cuando compartió información sensible acerca de Marco Antonio Regil, quien la enfrentó una vez que la periodista de espectáculos fuera eliminada durante la segunda semana. Ahora, quien podría estar en problemas cuando ponga un pie fuera del programa es Sabine Moussier.

Crista, mamá de Gala Montes, compartió su enojo hacia la actriz por haber lanzado comentarios despectivos hacia su hija. Aunque sabemos que la relación entre integrantes del cuarto 'Mar' y cuarto 'Tierra' no es la mejor, el público considera que los integrantes de la última habitación mencionada han ido demasiado lejos con sus opiniones controversiales.

A agresiones verbales ha contribuido Moussier, quien afirmó que Gala provenía de "la escuelita de las prostitut*s". Este adjetivo caló hondo en Crista, que a pesar de estar distanciada de su hija, prometió defenderla de cualquier ataque. Por su parte, la joven estrella ha impuesto su fuerte carácter y resiliencia ante las ofensas de sus compañeros, al tiempo que ha sido un escudo para los concursantes más débiles, como lo es Briggitte Bozzo.

Usuarios en Internet aplauden la entereza de Gala, aunque sospechan que así como ella protege a su equipo, necesita quién vea por ella. Para ello, Crista levantó la mano y aseguró que seguirá dando la cara por su hija hacia aquellas personas que se han empecinado en lastimarla, esto incluiría a Adrián Marcelo que acusó a Montes de fingir su depresión y recientemente a la villana de telenovelas, Sabine, que ha hablado muy mal de su colega al insinuar que tenía comportamientos equiparables con los de una trabajadora sexual.

Es fácil emitir todo tipo de injurias dentro del reality, aún más cuando es a espaldas de la víctima, pero la mamá de Gala ha exigido que al salir del show se atreva a sostener sus palabras. Adelantó que habrá consecuencias y que no le teme. Finalmente, aprovechó para insultar de la misma forma tanto a Sabine como a la hija de ésta.

¿Para qué se mete conmigo?, que no se meta conmigo y discúlpenme, pero no le va a decir p*ta a mi hija, p*ta su hija, p*ta ella y su hija, y aquí estoy ¿eh?, no me rajo, sabe perfectamente que todo México la está viendo, ¿por qué usa esa palabra?, con mi hija no se mete a nadie", destacó.