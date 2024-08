¿No la quiere? Tras boda, hermana de Christian Nodal humilla a Ángela Aguilar de la peor forma

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde que Christian Nodal y Ángela Aguilar anunciaron su relación sentimental en el mes de junio no han dejado de estar en el centro de la polémica, ya que muchos de sus fans, e incluso su propia familia, no estarían de acuerdo con su romance. Estos rumores se han hecho más fuertes ahora que la hermana menor del cantante, Amely Nodal, dio un duro golpe a su cuñada 'Angelita' y es que al parecer ella es team Cazzu.

Como se recordará, el intérprete nacido en Caborca, Sonora, y la hija de Pepe Aguilar confirmaron que eran novios a pocos días de que él terminara su relación con la argentina. En ese momento, muchos acusaron a la pareja de haber sido amantes y haber traicionado la confianza de Cazzu. Asimismo, muchos vieron mal esta relación porque Nodal se separó de la trapera a solo meses de que diera a luz a su hija Inti.

Hace un par de semanas, Christian y Ángela celebraron su boda civil, evento al que solo asistieron los amigos más íntimos de la pareja, así como sus respectivas familias; pero lo que más ha llamado la atención es que entre los grandes ausentes a la celebración estuvo Amely, la hermana de Nodal.

Hermanos de Nodal no acudieron a su boda con Ángela Aguilar

Diversos internautas han comenzado a especular sobre si ella no estaría de acuerdo con el romance de su hermano y prefirió alejarse, pero por si esto fuera poco, también trascendió que Amely no sigue a Ángela en redes sociales. Los usuarios se dieron a la tarea de revisar los seguidos que tiene la joven influencer en su cuenta de Instagram y no encontraron el nombre de su cuñada, quien sí la sigue en esta red sociales.

Sin embargo, Amely sí es seguidora de Cazzu con quien compartió varios momentos especiales mientras Nodal y la argentina eran pareja. Hasta estos momentos se desconoce si continúan en contacto después de la polémica ruptura entre los artistas. Lo que sí es una realidad es que la hermana de Nodal aún sostiene su nexo con Cazzu, al menos mediante plataformas digitales.

Hermana de Nodal no sigue a Ángela Aguilar en Instagram

Cabe resaltar que Amely no sería la única integrante de la familia Nodal que sigue en contacto con la llamada 'Nena Trampa', pues la señora Cristy Nodal, madre de Christian, publicó un video con todos donde aparecía Cazzu junto a su familia, pese a que el cantante ya había confirmado su relación con Ángela.

