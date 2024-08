No solo 'MCDR': Mariana Echeverría queda fuera de 'Hoy'; Andrea Legarreta la tacha de mentirosa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La imagen de Mariana Echeverría se ha manchado durante las últimas semanas debido a su estancia en La Casa de los Famosos, segunda temporada, y es que no solo los televidentes están criticando la actitud de la conductora sino también algunos integrantes del medio artístico. De hecho, recientemente fue Andrea Legarreta quien estalló contra su compañera e incluso hasta la tachó de ser mentirosa.

Como se recordará, hace algunos días varios integrantes de la habitación Tierra, entre ellos Mariana, comenzaron a hablar mal del programa Hoy, donde ella ya ha trabajado como conductora invitada y concursando en la primera temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy. Otro que habló mal del matutino fue Agustín Fernández, quien consiguió estar en Hoy como conductor invitado, solo por ser amigo de Nicola Porcella.

Mariana insinuó que nadie del elenco del programa soportaba a Arath de la Torre: "Aguántalo tú 10 años de programa". En tanto que el argentino mencionó que él se había dado cuenta que "se aísla mucho", a lo que ella añadió que no era que se aislara, sino que nadie lo quería. Luego Echeverría bajó la voz y mencionó: "Andrea no lo soporta". Por su parte, Adrián Marcelo señaló que no desea pisar el foro de Hoy:

Intenté por todos los medios que no me lleven a 'Hoy', no me lleven a 'Hoy'", dijo el regiomontano.

Después de estas polémicas declaraciones en LCDLF México, varias personalidades del matutino como Paul Stanley, Andrea Escalona y hasta la productora Andrea Rodríguez, hablaron de ello y aseguraron que tanto Mariana como Agustín eran unos malagradecidos. Sin embargo, quién no tuvo reparo y envió un contundente mensaje, en especial para Mariana, fue Andrea Legarreta.

En una entrevista a las afueras de Televisa, la madre de Mía y Nina Rubín mencionó que estaba decepcionada del comportamiento de Mariana y Agustín: "La verdad me parece muy triste, creo que son dos personas que han sido tratadas con mucho amor en el programa, con mucho respeto, en tiempos incluso que para ellos no han sido muy buenos se les ha apapachado, todos, entonces es triste".

Además, Legarreta hizo énfasis en que Mariana no dijo cuál de las tres 'Andreas' que hay en Hoy es la que odia a Arath, pero reiteró que todos tienen una gran relación con el conductor: "Dijo 'Andrea' pero somos tres Andreas, yo te puedo asegurar que ninguna de ellas". Finalmente, Andy lanzó un contundente mensaje contra la exconductora de Me Caigo de Risa: "Mariana esta diciendo mentiras". Es por esta situación que se cree que Mariana Echeverría no volverá a ser invitada del matutino Hoy.

Fuente: Tribuna